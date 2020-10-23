ترامب: علينا أن نفتح البلاد ونيويورك أصبحت مدينة أشباح والأمر مخيف

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مدينة نيويورك بأنها أصبحت مدينة أشباح، وأن المطاعم أصبح ليس لديها أي أموال، وأن المطاعم الكبيرة تغلق، معتبرًا أن هذا الأمر مخيف.

وأضاف خلال المناظرة الأخيرة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بمدينة ناشفيل، أن مدينة نيويورك الرائعة الحيوية تحتضر والجميع يغادر نيويورك.

وأوضح "ترامب"، أن نيويورك فقدت 40 ألف شخصا، مضيفًأ: "عندما تقولوا زيادة أنظروا لما يحدث في بنسلفانيا لما حدث الإغلاق هناك وانظروا لصديقكم في ميتشجان وزوجته غير مسموح لها بفعل أي شيئ مثل السجن، وأن ذلك لا ينص عليه الدستور، وأنظروا إلى نورث كارولينا هناك زيادة في الإصابات، ولا يمكن أن نواصل ذلك، وعلينا أن نفتح ونفهم الفيروس وعلينا أن نحمي المسنين خصوصا المسنين والمرضى الذين لديهم السكري والقلب وسنحميهم ولدينا أفضل نظام فحص في العالم ولدينا اصابات كثيرة".

وأكد ترامب أنه لن يكون لديهم مشكلة بسبب ارتداء الأقنعة والكمامات مشيرًا أنه لم يكن أحد يعرف ماهية هذا الفيروس ومن أي يأتي وأننا الان تعلمنا الكثير عنه لافتًا أن "انطوني" قال لا ترتدوا الكمامات ولا مشكلة في ألا ترتدوا الكمامات لذلك هو اقترف أخطاء"

بينما رد بايدن: "أنظروا لما فعله سكان نيويورك لتخفيض عدد الإصابات والوفيات وأنا لا أقسم الولايات لولايات حمراء وزرقاء، ونريد أن نركز على الولايات التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الإصابات وهي الولايات الحمراء، وهناك في منتصف البلاد وغربها وهم جميعًا أمريكان".

وطالب بايدن بارتداء الأقنعة، مضيفًا: "علينا التأكد من حصول الشركات والمؤسسات على التمويل الخاص وهذه الميزانية جاهزة ولم يتم توزيع هذه الأموال بعد".