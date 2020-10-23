طوارئ بالمدن استعدادا لاستقبال الأمطار.. وحلول غير تقليدية بالقاهرة

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جميع رؤساء أجهزة المدن الجديدة يتابعون لحظة بلحظة تطورات الأرصاد الجوية، للتعامل مع أي متغيرات مناخية.

وأشارت إلى أنه تم التنسيق مع جميع الأجهزة المعنية، للمتابعة الدقيقة للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، وتم تشكيل غرف طوارئ مركزية بجميع أجهزة المدن والشركات التابعة لوزارة الإسكان، لمراجعة وتفعيل خطط التشغيل لفرق التشغيل والصيانة بالعمل بنظام النوبتجيات، بالإضافة إلى تسخير كافة الإمكانيات من أفراد أو معدات وسيارات الكسح والنافوري، للتعامل مع أي مواقف طارئة، خاصة بالمدن التي تشهد أزمات بشكل دوري، وفي مقدمتها جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.

من جانبه قال المهندس أمين غنيم رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إن نجاح تجربة توجيه لمياه الأمطار لإحدى الحدائق بمدينة القاهرة الجديدة بعد تنفيذ المناسيب والمنحدرات المطلوبة بالحديقة لاستيعاب أكبر كمية من مياه الأمطار، وتنفيذ مطبات التوجيه لمعالجة فروق المناسيب بالطرق، وسهولة توجيه مياه الأمطار دون تدخل بشرى، كان له صدى كبير لدى سكان المدينة.

وأضاف، "نعمل حاليًا على تنفيذ تأمين المنحدرات بعد التأكد من نجاح التجربة، مشددًا على أن الدولة عازمة على الاستفادة من كل نقطة مياه، كذلك التخفيف عن كاهل المواطن خلال فصل الشتاء".

غنيم : حلول غير تقليدية للتخلص من تجمعات الأمطار

وتابع غنيم، خلال تصريحاته لـ"الوطن"، أنه تم الإعلان عن نجاح بيارات الشحن الجوفى لمياه الأمطار، ويتم الآن تنفيذ 15 بيارة منها طبقًا للحاجة، وهي جميعًا حلول غير تفليدية تنفذ لأول مرة، لمواجهة آثار الأمطار والسيول بجهاز القاهرة الجديدة.

دمياط الجديدة تستقبل موسم الشتاء بصيانة مولدات الكهرباء

وفي السياق ذاته، أوضح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة لـ"الوطن"، أنه تم تشكيل فرق متخصصة لمراجعة أعمال الصيانة للمحطات والمعدات، بالإضافة إلى تجهيز وصيانة مولدات الكهرباء اللآزمة، وتمت المراجعة الفنية للطلمبات الغاطسة والانتهاء من تطهير البيارات والمجمعات، في إطار حرص جهازي تنمية مدينة دمياط والمنصورة الجديدة، على الاستعداد للتعامل مع الأمطار والنوات بموسم، من خلال رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى خاصة بالمواقع الساخنة، والتي تشهد كثافات سنوية لمياه الأمطار.

رسلان يصدر حزمة تعليمات للتعامل مع الأمطار والسيول

كان المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أصدر حزمة تكليفات للشركات التابعة على مستوى الجمهورية بشأن الاستعداد للتعامل مع سقوط مياه الأمطار بموسم الشتاء، ومراجعة المناطق الساخنة التي قد تشهد تجمعات لمياه الأمطار.

وأكد "رسلان"، على ضرورة رفع حالة الاستنفار الكامل حتى للشركات التي لا يتوقع سقوط أمطار بها لتكون مستعدة للدفع بأي مساعدات للشركات الأخرى طبقا للاحتياج، والتوجيه برفع درجة الاستعداد بجميع الشركات سواء المتوقع سقوط أمطار بها أو غير متوقع، والتعاون مع الشركات التي بها أمطار في حالة الحاجة إلى ذلك، وتطهير شبكات الصرف وشنايش الأمطار، والتأكد من جاهزية المحطات والروافع، وتوافر الوقود اللآزم لتشغيل المولدات الكهربائية والمعدات، وكذا مراجعة إجراءات السلامة والأمان لمنع حدوث أي مشكلات، والتأكد من جاهزية جميع المعدات أثناء سقوط الأمطار لحين الانتهاء من التغيرات والتقلبات الجوية.