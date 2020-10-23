تسكين طلاب الفرق النهائية بجامعة الأزهر الحاصلين على تقدير ممتاز الأحد

أعلنت جامعة الأزهر بدء تسكين طلاب وطالبات الفرق النهائية بكليات الجامعة بالقاهرة، بداية من يوم الأحد القادم 25 من أكتوبر الجاري.

وأوضح بيان الجامعة، أن تسكين المرحلة سيكون للطلاب والطالبات الحاصلين على تقدير ممتاز، ويعلن تباعًا عن موعد تسكين المرحلة الثانية عقب الانتهاء من تسكين طلاب المرحلة الأولى.

وأهابت الجامعة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة فى سبيل مواجهة أزمة فيروس كورونا، من خلال ارتداء الكمامات، ومراعاة التباعد الاجتماعى خلال عملية التسكين.

وأكد المركز الإعلامي للجامعة، أنه تقرر بدء تسكين طلاب وطالبات الفرق النهائية بكليات القاهرة، الحاصلين على تقدير ممتاز، طبقًا للجدول المعلن مع الالتزام بكافة التعليمات الواردة بجدول التسكين.

وأضاف أنه على الطالب أو الطالبة المقبول بالسكن استكمال البيانات، وملئ استمارة الإلتحاق بالمدن الجامعية، والتوجه إلى المدينة محل السكن بالإعلان، وأنه سيتوالى الإعلان عن جداول التسكين لباقي التقديرات والفرق تباعًا.

من ناحية أخرى، قال الدكتور محمد فرج مستشار رئيس جامعة الأزهر لشؤون التنسيق، إنه سيتم فتح باب تقليل الاغتراب والتحويلات الورقية للطلاب المستجدين، يوم الاثنين 25 من أكتوبر الجاري.

وأضاف "فرج"، أمس، أن باب تقليل الاقتراب والتحويل الإلكتروني للطلاب المستجدين مستمر حتى الخامس من نوفمبر المقبل، بكليات القاهرة والأقاليم، عدا كليات القمة.

وأشار مستشار رئيس جامعة الأزهر لشؤون التنسيق، إلى أن تقليل الاغتراب لا يطبق على كليات القمة "طب ـ طب أسنان ـ هندسة ـ صيدلة"، وشروطه بالنسبة للطالبات تختلف عن الطلاب.

ولفت، إلى أن التوزيع الجغرافي قسّم كليات جامعة الأزهر إلى ثلاثة قطاعات "الوجه البحري ـ القبلي ـ القاهرة"، مشيرًا إلى أن هذا التقسيم سيُطبق على الطلاب فقط دون الطالبات.

وكشف، أنه يحق للطالبة التحويل من منطقة إلى أخرى طالما كانت حاصلة على الحد الأدنى للكلية التي تريد التحويل إليها، ولم تكن مرشحة بإحدى كليات القمة، موضحًا أنه يحق للطالب التحويل الورقي من كلية إلى أخرى داخل نطاقه الجغرافي فقط طالما كان حاصلا على الحد الأدنى للكلية التي يريد التحويل إليها.

وأوضح مستشار رئيس جامعة الأزهر لشؤون التنسيق، أنه يجب على الطلاب الراغبين في التحويل التقدم بأوراقهم إلى الكلية الراغبين في التحويل منها ودفع المصروفات، وبعد ذلك إبلاغ المسؤولين برغبتهم في التحويل إلى كلية أخرى وملء طلب التحويل، وبعد ذلك تتولى الكلية إرسال ملف المُحولين إلى الكليات الأخرى، مشيرًا أنه حدث خطأ أول أمس في موقع التنسيق، وتم فتح باب التحويل بالخطأ وهو خاص بتنسيق عام 2016، وتم غلقه على الفور.