أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-10-2020 في مصر: انخفضت

انخفضت أسعار الذهب، في بداية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر الحالي، نحو في محلات الصاغة مقارنة بأسعار مساء أمس، بعد أن شهد مساء أمس انخفاضا في الأسعار قدره 8 جنيهات، وشهدت أسعار الذهب خلال الشهور الماضية حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، متأثرة بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وترصد "الوطن" متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب وفق بداية تعاملات اليوم، الجمعة 23 أكتوبر الحالي على النحو التالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 950 و952 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 831 و832 جنيهًا.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 712 و714 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و664 جنيها.

طريقة التفرقة بين الذهب الحقيقي والمزيف

أوضح موقع "ويكي هاو" طريقة يمكن للمشتري من خلالها التفريق بين الذهب الحقيقي وغير الحقيقي "المغشوش" بطرق عديدة، منها التأكد من فحص قطعة الذهب جيدًا؛ للتأكد من وجود الختم الأصلي، تحدد الأختام درجة نقاء الذهب والتي تتنوع بين عيار 24 و21 و18، ويمكن أن تسهل لك العدسة المكبرة المهمة، وفحص تغير اللون في المناطق التي تتعرض للاحتكاك المستمر، فإذا تآكلت قطعة الذهب وظهر في أسفلها معدن مختلف، فربما تكون مطلية بالذهب فقط.

ويمكن استخدام المغناطيس بالقرب من القطعة المراد اختبارها، فالذهب معدن لا ينجذب للمغناطيس، فإذا انجذبت للمغناطيس أو التصقت به فهي قطعة زائفة، ووزن قطعة الذهب للتأكد من أنها غير مزيفة، كما يمكن وضع القليل من الخل على الذهب، فإذا وجدت تفاعلًا بينهما فهذا دليل على أنّ الذهب مغشوش.

الذهب يصل لأعلى نقطة في تاريخه عالميًا ومحليًا

وعلق نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد المصري للغرف التجارية إيهاب واصف، على صعود أسعار الذهب ووصوله إلى أعلى نقطه لها، قائلًا إنّ الذهب وصل لأعلى نقطة منذ 9 سنوات، بسبب التخوفات العالمية من فيروس كورونا، مضيفًا أنّه بالنسبة للسوق المحلية، فإنّ السعر وصل لأعلى نقطة على الإطلاق.

وأوضح أنّ العقود الآجلة للذهب تتخطى حاجز الـ1800 دولار للأوقية، ووصل سعر البيع للأوقية الذهب في الأسواق إلى نحو 1782 دولار في ذلك الوقت.