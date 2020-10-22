الذهب يبدأ آخر أيام الأسبوع بالتراجع.. وعيار 21 ينخفض 3.66 جنيه

تراجعت أسعار الذهب مع بداية تعاملات أسواق المال والبورصات العالمية، صباح اليوم الخميس، عندما سجل جرام الذهب عيار21 نحو 846.77 جنيه، متراجعا بقيمة 3.66 جنيه، إذ سجل أمس 850.43 جنيه للجرام الواحد .

وسجّل الذهب عيار 24 اليوم، في السوق المحلي نحو 967.72 جنيهًا، مقابل 971.89 جنيهًا أمس، وانخفض عيار 18 إلى 725 جنيهًا، مقابل 728.93 جنيه، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6,774 جنيه.

وقال رجب حامد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سبائك الكويت، إنّ سوق الذهب المصري عاد للانكماش، نظرا لانشغال الكثيرين بعودة الدراسة، وانتهاء موسم الأفراح المعتاد، خلال تلك الفترة، مضيفا: "ظهرت حركة المبيعات على استحياء في مشغولات الذهب عياري 21 و18، رغم انخفاض الأسعار نهاية الأسبوع؛ إذ هبط عيار 21 بقيمة 6 جنيهات".

وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة سبائك الكويت، إلى أنّه على العكس من سوق الحلى، ارتفعت مبيعات السبائك نسبيًا، مقارنة بالأسبوع الماضي، نظرًا لانخفاض قيمة الأونصة العالمية، وظهر اتجاه الكثير من المصريين إلى شراء الذهب الخام؛ إذ يعتبر ملاذا آمنا في الفترة المقبلة، التي يتوقع الكثير منهم أنّ التضخم العالمي سيؤثر على قيمة الجنيه والعملات الورقية، والذهب سيكون الملاذ ضد التضخم.

وساعد على مبيعات السبائك، حدة منافسة التجار وعرض وتوفير كل احتياجات الأفراد من السبائك، بداية من الجرام والخمسة والعشرة، مرورا بالأونصة حتى سبيكة الكيلو.

وذكرت مجموعة سبائك الكويت في تقريرها الأسبوعي، أنّ الذهب تشبث بمستوى 1900 دولار للأونصة نهاية الأسبوع، رغم حدة التقلبات خلال تداولات الأسبوع الماضي؛ إذ هبط الذهب من 1925 دولارًا للأونصة بداية الأسبوع، إلى 1887 دولارا، خلال جلسة الثلاثاء الماضي، متأثرًا بقوة الدولار، وحاجة المستثمرين إلى عمليات التسييل، والتوجه إلى بورصات الأسهم.

وسرعان ما عادت الأونصة للارتفاع، مع موافقة ترامب على الحزمة التحفيزية قبل موعد الانتخابات الرئاسية، مطلع نوفمبر المقبل، ما منح الذهب مزيدا من القوة أمام الدولار، لتستقر الأونصة مرة أخرى فوق 1900 دولار؛ ليؤكد المعدن الأصفر أنّه الملاذ الآمن خلال الأيام المقبلة، التي تغيب عنها الشفافية، واستدامة الاستقرار في البورصات العالمية.