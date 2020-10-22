الذهب يتراجع 8 جنيهات بنهاية تعاملات اليوم وعيار 24 بــ950 جنيها

تراجعت أسعار الذهب في نهاية المعاملات المسائية في البورصات العالمية، اليوم الخميس الموافق 22 أكتوبر، بمقدار يتراوح بين 6 إلى 8 جنيهات في الجرام الواحد، حيث وصل أعلى سعر بمحال الصاغة لعيار 24 المعروف بالذهب البندقي بحوالي 950 جنيهًا، مقابل 958 جنيهًا صباح اليوم، أما عيار 18 فانخفض سعر العيار بمقدار 6 جنيهات، حيث سجل 712 جنيهًا، مقابل 718 جنيهًا في بداية اليوم.

وشهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض متأثرة بجائحة فيروس كورونا المستجد، والتي أدت إلى تراجع الاقتصاد العالمي، وانخفاض سعر الدولار عالميًا.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، والتي شهدت تراجعًا مقارنة بالتعاملات التي وردت منذ الصباح.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب تراجعًا بنهاية تعاملات اليوم الخميس، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 947 و950 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 829 و831 جنيهًا، وتراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 711 و712 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و648 جنيهًا.