البعثات الدبلوماسية تتسلم مظاريف تصويت المصريين بالخارج لـ"النواب"

تواصل السفارات والقنصليات المصرية بالخارج في 124 دولة، اليوم الجمعة، ولليوم الثالث والأخير تسلم مظاريف التصويت البريدي للمواطنين المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب 2020.

وتستمر 140 لجنة في المقرات الدبلوماسية في تلقي المظروفات حتى الساعة التاسعة مساء اليوم بالتوقيت المحلت للبلد محل الاعتماد، وذلك وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات التي حددت 3 أيام (الأربعاء والخميس والجمعة) لتصويت المصريين بالخارج بالنسبة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب والتي تشمل 14 محافظة.

وتتابع غرفة عمليات وزارة الخارجية وعلى مدار الساعة إجراءات تصويت المصريين في الخارج.

وقامت البعثات في الخارج، وبناءً على طلب الهيئة الوطنية للانتخابات، بالتنسيق مع مؤسسات البريد الحكومية بدولة الاعتماد لتسهيل وصول أوراق الاقتراع، واستمرار تلقي كافة الخطابات عبر البريد حتى اليوم 23 أكتوبر 2020.

ونسقت البعثات الدبلوماسية مع وحدة الدعم الفني التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء التشغيل التجريبي لبرنامج تصويت المصريين للتأكد من نجاح تشغيل البرنامج في كافة البعثات.

وتشمل المرحلة الأولى من الانتخابات 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.