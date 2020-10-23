وزيرة البيئة عن مصطلح "التنمية المستدامة": عارفين إنه كلام صعب

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنها تدرك صعوبة المصطلحات البيئية وعدم إدراك المواطن البسيط لها، ومنها مصطلح التنمية المستدامة، مؤكدة ضرورة العمل على تبسيطها وتوصيلها بطريقة صحيحة.

وشددت الوزيرة في بيان صحفي اليوم، على أن وزارة البيئة بدأت بالفعل في عملية تبسيط هذه المصطلحات للطلاب من سن 3 ابتدائي وإدماج عدد من المفاهيم مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجي في المناهج الدراسية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من خلال أساتذة متخصصين في التعليم البيئي وعرض قصص نجاح بيئية بصورة سهلة وبسيطة على المواطنين.

وأشارت الوزيرة إلى أن المصطلحات البيئية الصعبة يمكن توصيلها بمفاهيم أبسط من خلال نماذج بيئية يقوم الأفراد بتنفيذها على أرض الواقع من خلال مشاريع بيئية مختلفة كوحدات البيوجاز، فهي نموذج للتنمية المستدامة الحقيقية، كما تم العمل منذ عام ونصف مع مجموعة من الكليات على موضوعات البيئة لدمج خريجي كليات الزراعة والهندسة وغيرها من الكليات في الأبعاد البيئية المختلفة، إضافة إلى التعاون مع طلبة كلية الإعلام في بعض مشاريع التخرج الخاصة بالإعلام البيئي.

البيئة: نسعى لتغيير لغة الحوار في الوزارة

وأشارت وزيرة البيئة إلى حرص الوزارة على العمل خلال السنوات الماضية على تغيير لغة الحوار حول قطاع البيئة، فليس من الحكمة أن نعمل على ملف البيئة كوزارة فقط، كان لابد من تغيير الفكر والثقافة حول هذا الملف وربطه بالاستثمار والاقتصاد القومي، وأن يكون فرصة حقيقية للعمل وزيادة الدخل وتغيير حياة المواطن.

وأوضحت الوزيرة أنه فيما يخص جهود وزارة البيئة للحد من التلوث، فإن هناك مجموعة من الأرقام التي تعبر عن تلك الجهود، فمن خلال منظومة قش الأرز والسيطرة على ملوثات المصانع، والعمل على رفع وعي المزارع بالاستفادة من قش الأرز بدلًا من حرقه، فقد جرى منع حوالي 27 ألف طن من الملوثات على الأرض، والتي تترجم بخفض التكلفة المجتمعية للمخاطر الصحية إلى ما يقرب من مليار جنيه.