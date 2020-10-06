دراسة بجامعة بنها: مصر طبقت "الحوكمة الرشيدة" لدعم التنمية المستدامة

كشفت دراسة حديثة قدمتها باحثة بكلية الحقوق بجامعة بنها عن الاقتصاد الأخضر كأداة لتحقيق التنمية المستدامة في ظل أزمات الأمن البيئي والتغيرات المناخية، أن الدولة المصرية مصرطبقت أساليب الحوكمة الرشيدة لدعم استراتيجيات التنمية المستدامة ومن ثم التحول نحو الاقتصاد الأخضر في ضوء الرؤية الاستراتيجية لمصر 2030.

وأكدت الباحثة أن الدراسة تهدف الي معرفة دور الاقتصاد الأخضر باعتبارة أحد البرامج التنموية الحديثة في تحقيق التنمية المستدامة والمحافظة علي الموارد الطبيعية في مصر، مشيرة إلى أن الدراسة توضح آليات حماية الأمن البيئي في ضوء السياسات الدولية والتشريعات المصرية وكذلك استراتيجيات وسياسات التمويل البيئي.

وأوضحت أن مصر استفادت من التجارب والخبرات الناجحة في بعض الدول المتقدمة والدول الصاعدة والآخذة في النمو نحو الاقتصاد الأخضر، وايضا تحقيق التنمية المستدامة في العديد من المجالات مثل مجال الطاقة وإدارة المياه والتنمية العمرانية والنقل والسياحة البيئية ودعم الابتكار والبحث العلمي ونقل التكنولوجيا والتدريب وبناء القدرات التي من شأنها المشاركة في عملية التنمية والتخطيط السليم وغيرها من المجالات مما يسهم في توفير فرص للعمل الائق وفرص للآنشطة الخضراء.

ومن جانبه، أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدرسات العليا والبحوث، أن الاقتصاد الأخضر يُساعد على تعزيز إمكانية التكيّف مع المخاطر والضغوط البيئية، كما أنّه يُساعد على الحدّ من الفقر، ما يزيد من إمكانية وصول المجتمعات إلى بيئة آمنة ونظيفة، بالإضافة لتعزيز الأمن البشري عن طريق منع أو حل النزاعات للحصول على الأرض والغذاء والماء، وغيرها من الموارد الطبيعية، ويحسّن من نوعية الموارد الطبيعية، ويُقلّل من تلوث الهواء والماء والأراضي، وغيرها من المخاطر المتعلّقة بالبيئة.

ضمت لجنة المناقشة الدكتور خالد سعد زغلول أستاذ الاقتصاد والمالية العامة والعميد السابق لحقوق السادات رئيسا والدكتور يسري محمد ابو العلا أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بحقوق بنها والدكتورة ماجدة احمد شلبي استاذ الاقتصاد والمالية العامة بحقوق بنها مشرفا وعضوا والدكتورعصام حسني محمد أستاذ الاقتصاد والمالية العامة ووكيل كلية الحقوق ببنها للدرسات العليا والبحوث عضوا.