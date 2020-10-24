إيراداته تقترب من 400 مليون دولار.. تعرف على أماكن عرض Tenet بالسينمات

حقق فيلم Tenet إيرادات اقتربت من 400 مليون دولار، رغم انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد عرضه بدول مختلفة حول العالم، وتدور أحداث الفيلم حول عميل سري يسافر عبر الزمن لمنع اندلاع الحرب العالمية الثالثة، لكنه يكتشف حقائق غامضة تتجاوز الواقع.

الفيلم يُعرض في سينمات صن سيتي، سينما بلازا، (أمريكانا بلازا)، سينما بوينت 90، سينما زاوية، سينما جالكسي، سينما سيني بلكس جرين بلازا، سينما نايل سيتي، سينما سيتي ستارز، سينما سان ستيفانو مول، سينما جولدن ستارز، سينما جولف سيتي، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، سينما كايرو فيستفال، سينما جلاكسى طنطا، سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة، سينما فوكس مول مصر، سينما فوكس سيتي سنتر.

أبطال الفيلم جون ديفيد واشنطن، روبرت باتينسون، إليزابيث ديبيكي، آرون تايلور جونسون، مايكل كين كليمانس بويزي، والفيلم تكلفة إنتاجه 205 ملايين دولار، ومن إخراج كريستوفر نولان، ومدته ساعتان ونصف الساعة.

جون ديفيد واشنطن بطل الفيلم، من مواليد 28 يوليو 1984، واختارته أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المسؤولة عن ترشيح وتوزيع جوائز أوسكار، ويشاركه البطولة روبرت باتينسون، مواليد 13 مايو 1986، في لندن، وشارك كممثل في أكثر من 30 فيلما، أولها Vanity Fair عام 2004، وآخرها Waiting for the Barbarians عام 2019.

والمخرج كريستوفر نولان، ولد 13 يوليو 1970 في لندن، ترشح خلال مسيرته الفنية لجائزة "أوسكار" 5 مرات، وترشح لجولدن جلوب 3 مرات، ولبافتا 4 مرات.

يُذكر أنه جرى تأجيل Tenet أكثر من مرة، قبل عرضه بسبب انتشار فيروس كورونا.