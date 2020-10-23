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سعفان" يهنئ محافظة السويس بالعيد القومى 

كتب:

الوطن
11:44 ص | الجمعة 23 أكتوبر 2020
وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة

هنأ وزير القوى العاملة محمد سعفان، اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، وشعبها بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

وقالَ الوزير في تهنئته: "يُسعِدني أن أتقدمَ لسيادتِكُم بأطيبِ التهاني بمناسبةِ العيد القوميّ للمحافظة، الذي يوافق يومًا من أخلد الأيام في تاريخ الوطنية المصرية عامًة، وشعب السويس خاصًة، تصدي المقاومة الشعبية بالمحافظة تساندها قوات من الجيش والشرطة للقوات الإسرائيلية التي حاولت دخول المدينة واحتلالها وردوها علي أعقابها وحطموا معداتها في أثناء حرب أكتوبر 1973.

 وأعربَ الوزير بهذه المناسبة عن تقديرِهِ العميق للجهود المبذولة لرفعِ المعاناة عن كاهلِ أبناء المحافظة، والسعي الدؤوب لتحسينِ الخدمات للارتقاءِ بها بوجهٍ عام، متمنيًا للمحافظة وشعبها استمرار التقدم، تحقيقًا والرقي المنشود لوطَنِنَا العزيز.

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