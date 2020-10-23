الجيزة تستعد لانتخابات النواب بـ 537 مركزا و1046 لجنة فرعية

أنهت محافظة الجيزة استعدادتها لانتخابات مجلس النواب المقرر عقدها يومي 24 و25 من الشهر الجاري، فضلًا عن تجهيز لجان الانتخابات وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة.

تشكيل غرفة عمليات مركزية

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة، برئاسة السكرتير العام للمحافظة للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بإعداد المقرات الانتخابية، لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 5689401 والموزعين على 1046 لجنة فرعية داخل 536 مركزًا انتخابيًا بالمدارس ومراكز الشباب.

اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية

وقال المحافظ إنه سيجري اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، حيث جرى توفير عدد كافٍ من المقاعد بالمدارس تم وضعها بحيث يراعى التباعد الاجتماعي بين الناخبين، مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم ووجود وسائل التعقيم والتطهير بمدخل المقار الانتخابية.

مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس

وأشار إلى أنه تمت مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي جرى اختيارها كمراكز انتخابية، والتأكد من صلاحية الأبواب الخارجية ودورات المياه والإنارة وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع وحجرة لمبيت قوات التأمين وتوافر طفايات الحريق وكشاف طوارئ.

توفير أماكن انتظار للمواطنين

وأكد المحافظ توفير أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن وعمل مظلات ومراجعة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي وتدبير كرسي متحرك بكل مقر بالتنسيق مع الإدارات الصحية.

وأشار إلى أن مديرية الشئون الصحية رفعت درجة الاستعداد بالمستشفيات بالتنسيق مع مرفق الإسعاف لنشر سيارات الإسعاف وتوزيعها بالقرب من المراكز الانتخابية لمواجهة أي طارئ، حيث سيجري نشر 167 سيارة إسعاف مجهزة للتحرك في أي وقت حسب الحاجة إليها.

تكثيف أعمال النظافة

وأوضح محافظ الجبزة أنه جرى تكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل، ومراجعة كفاءة الإنارة بالطرق والشوارع المؤدية للمقار الانتخابية، وتجهيز مولدات كهرباء بديلة حال انقطاع التيار باللجنة، وتدبير عدد كافٍ من الكشافات الكهربائية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية.

الوقوف على مسافة واحدة تأكيدا للحيادية

وجه محافظ الجيزة الوحدات المحلية والمديريات الخدمية بالوقوف على مسافة واحدة تأكيداً للحيادية والشفافية مع التأكيد على التشجيع للمشاركة فى الإنتخابات بفاعلية من خلال توفير وسائل المواصلات لنقل الناخبين لمقرات اللجان والإشراف على نقل المواطنين للجان بعمل خطوط لنقل المواطنين للجان مجانية.

وناشد محافظ الجيزة المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات مؤكدا أنه واجب وطني يجب علي الجميع المشاركة فيه، موجهاً جموع المواطنين بضرورة الخروج إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن أصواتهم والمشاركة في العرس الديمقراطي والمشاركة السياسية للنهوض بوطننا الغالي واختيار من يمثلونهم في مجلس النواب.