رئيس القطاع الديني بالأوقاف يلقي خطبة الجمعة في الأقصر عن "الحياء"

ألقى الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، خطبة الجمعة اليوم، بعنوان "الحياء"، وذلك بمسجد السيد يوسف بالأقصر، بحضور المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، واللواء عصام ياسين، مدير أمن الأقصر، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والدعوية.

وتحدث رئيس القطاع الديني، في خطبة الجمعة عن الحياء وأن أمة بلا حياء أمة تعيسة، وأمة تتحلى بالحياء تعيش في رخاء وخير، لافتًا إلى أن الحياة يجب أن تكون على طرائق حياء من الله، وحياء من الناس، وحياء من النفس وهو خلق الإسلام والأنبياء الكرام، ودعا لمصرنا الحبيبة أن يحفظ أمنها وأن يوفق رئيس جمهوريتنا وجيشنا وأن يرفع عنا البلاء والوباء.

وأبدى "طايع" عقب الجمعة سروره لالتزام المصلين بجميع الإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي، والانتظام في الدخول والخروج وأن ذلك يعكس مدى وعي المواطنين بأهمية المرحلة الراهنة.

ويعد "طايع"، أحد أبناء "الأوقاف" الذين تدرجوا فى جميع المناصب القيادية، وعلى مدار 30 عامًا يعمل فى صمت لخدمة الدعوة، ويعتز بأزهريته ويرى أن العمامة الأزهرية رمز للوسطية والاعتدال، تربى على حب القرآن الكريم فى بلده بالأقصر، حتى التحق بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة فى عام 1980، وحتى يوم 5 يوليو 2015 الذي قرر فيه وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، بندبه للعمل وكيلا للوزارة لشئون الوجه القبلي.

وعلق رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، على قرار الوزارة بتجديد تحذيرها من استخدام المساجد أو الأئمة فى الدعاية الانتخابية، قائلا إنه لابد أن نحذر الأئمة ونلفت نظر المرشحين لعدم استخدام دور العبادة حتى لا ندين المشهد، ونضع هناك تميز بين مرشح وأخر، لأننا نريد أن نكون على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وأكد أنه لا يجب أن يكون هناك تأثير للدين والمنابر وخطباء المساجد في المشهد، فأننا نريد أن يختار الناخب بكامل إرادته.