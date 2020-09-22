حبس عامل وصديقه بتهمة سرقة السيارات في دار السلام

قررت النيابة العامة، حبس عامل وصديقه 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة السيارات الملاكي.

دلت التحريات أنَّ المتهمين ارتكبوا عدة جرائم سرقة في القاهرة والجيزة، وبمناقشتهما اعترفوا بتلك الجرائم وأكّدوا أنَّ السيارات التي تمّ سرقتها، جرى تقطيعها وبيعها لأصحاب قطع الغيار في الإسكندرية والدقهلية.

كانت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، أكّدت عرض عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وله معلومات جنائية، سيارة للبيع بثمن أقل من مثيلاتها بالأسواق بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، ويشتبه أن تكون من متحصلات واقعة سرقة.

وبإجراء التحريات بمعرفة المقدم تامر فراج رئيس مباحث سرقة السيارات بالمديرية امن القاهرة تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها، وتبين أنه مُبلغ بسرقتها بدائرة قسم شرطة حلوان.

وبمواجهته، اعترف بتكوينه تشكيل عصابي بالاشتراك مع عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، وله معلومات جنائية، وتخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد الأخير أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة ملاكي.

وبالكشف الفني عن السيارة تبين أنّها مُبلغ بسرقتها في بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة، وبتطوير مناقشتهما اعترفا بارتكابهما واقعة سرقة سيارة بدائرة قسم شرطة حدائق الأهرام بالجيزة، وتمّ بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة 6 أكتوبر بالجيزة، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على السيارات، واتهموهما بالسرقة، واُتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وأحالها اللواء نبيل سليم مدير الأدارة العامة لمباحث القاهرة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.