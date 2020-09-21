ضبط عاطلين تخصصا في سرقة السيارات بالقاهرة

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات، وضُبط المتهمون، وحُرر محضر، وتولت النيابة التحقيق.

وكانت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، قد أكدت قيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وله معلومات جنائية، بعرض سيارة للبيع بثمن أقل من مثيلاتها بالأسواق بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، ويشتبه أن تكون من متحصلات واقعة سرقة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها، وتبين أنه مُبلغ بسرقتها بدائرة قسم شرطة حلوان.

وبمواجهته، اعترف بتكوينه تشكيل عصابي بالاشتراك مع عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، وله معلومات جنائية، وتخصص نشاطه الإجرامى في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد الأخير أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة ملاكي.

وبالكشف الفني عن السيارة تبين أنها مُبلغ بسرقتها في بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة، وبتطوير مناقشتهما اعترفا بارتكابهما واقعة سرقة سيارة بدائرة قسم شرطة حدائق الأهرام بالجيزة، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة 6 أكتوبر بالجيزة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات، واتهموهما بالسرقة، واُتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.