أمطار خفيفة بالإسكندرية ورفع حالة الطوارئ لمواجهة التقلبات الجوية

شهدت مدينة الإسكندرية هطول أمطار خفيفة ورياح باردة، وسط توقعات بتساقظ أمطار غزيرة بنسبة 90% على المدينة الساحلية ومرسى مطروح، مما تسبب في رفع درجة الاستعداد القصوى بنسبة 100%.

ومن جانبها دفعت شركة الصرف الصحي في المحافظة، بـ73 سيارة لشفط وسحب المياه المتراكمة في الشوارع ومنع تعطيل المرور.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، إن العمال وجميع السيارات والأجهزة التنفيذية في الشوارع منذ عدة أيام مع بدء التوقعات، لافتا إلى أن الأمطار لم تتساقط غزيرة إلا على غرب المدينة بالأمس.

وأضاف لـ"الوطن"، أنه لم يشهد أي تجمعات للأمطار، والأوضاع مازالت مستقرة ولا يوجد أي تجمعات لافتًا إلى أنه وفقا للبيان المرسل من هيئة الأرصاد الجوية فإنه من المتوقع من اليوم الجمعة وحتى الأحد لازالت احتمالات وفرص سقوط أمطار بنسبة 90% أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق، على السواحل الشمالية الغربية في مرسى مطروح وبراني والسلوم والإسكندرية.

وأكد "نافع" أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة، موضحًا أنّ الشركة وعمالها في حالة تأهب شديد منذ أيام لمنع أي تراكم للمياه، والتأكد من المحطات وتنظيف الشنانيش، لافتًا إلى أنّ الشركة تتابع لحظة بلحظة خرائط وتوقعات الأمطار القادمة على المدينة الساحلية للمتابعة الفورية.

وانتشر عمال فرق الطوارئ بشركة الصرف الصحي في الإسكندرية اليوم، وجرى الدفع بعدد من سيارات الشفط والدمج وسيارات السيول، استعدادًا لاستقبال الأمطار، ونوات الشتاء لسحب المياه المتراكمة في الشوارع.

وتفقد رئيس شركة الصرف الصحي في المحافظة، تمركز السيارات وفرق الطوارئ للتأكد من جاهزية العمال، والاستعداد لاستقبال الأمطار.