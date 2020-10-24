حتى لا تتعرض لمحضر سرقة.. لو لمبة العداد نورت أصفر تعمل إيه؟

يخشي عدد كبير من المستهلكين في كثير من الأحيان عند ظهور لمبة صفراء مكتوب عليها "تلاعب" بالعداد الكهربائي الديجيتال أو مسبوق الدفع من التعرض لمحضر سرقة وغرامات.

نقل العداد من مكانه أو حدوث حركات اهتزاز

وكشف مصدر مسئول بالشركة القابضة للكهرباء، أن سبب إضاءة لمبة التلاعب بالعداد، يرجع إلى نقل العداد من مكانه أو حدوث حركات اهتزاز تؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تحدث في حالات استثنائية كتشطيب الشقة وما يتبعها من تكسير في الحوائط وخلافه.

إصلاح الخطأ وإطفاء لمبة التلاعب

وأكد المصدر أنه يجب على المشترك في هذه الحالة الاتصال على رقم 121 لإرسال الشركة مندوبا لإصلاح الخطأ وإطفاء لمبة التلاعب، لافتا إلى أن مندوب الشركة يقوم بتثبيت الطرفين العمومي في العداد مع طرفي الشقة مع عودة الأطراف المهتزة والواقعة من العداد إلى مكانها الطبيعي، ثم يُفَعل المندوب الكارت ووقف لمبة التلاعب مع احتفاظ العداد بالرصيد دون ضياعه".

الأسباب الشائعة التى تؤدى إلى إضاءة لمبة التلاعب فى عداد الكهرباء

- فتح غطاء روزتة توصيل الأسلاك حتى لو كانت الكهرباء مفصولة عن العداد.

- عمل وصلة "كوبرى" على العداد لسرقة التيار.

- تغيير أسلاك التوصيل بدون مراجعة شركة الكهرباء.

- نقل عداد الكهرباء الكارت من مكانه بدون مراجعة شركة الكهرباء.

- حدوث اهتزازات قد تؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية.

كيفية تشغيل كارت الشحن للعدادات مسبقة الدفع

ـ إدخال كارت الشحن إلى العداد والانتظار حتى انطفاء لمبة الإنذار وظهور رسالة كارت مقبول عبر شاشة العداد.

ـ شحن الكارت من الشركة قبل وصول الرصيد للحد الأدنى وإضاءة لمبة الإنذار.

ـ الاحتفاظ بالكارت لاستخدامه في عمليات الشحن القادمة.

ـ يفضل وضع كارت الشحن بالعداد قبل التوجه لمراكز الشحن.

تحذيرات خاصة بالعدادات مسبقة الدفع

ـ زيادة الأحمال عن المقنن يؤدي إلى انقطاع التيار.

ـ التلاعب بالعداد يؤدي إلى انقطاع التيار ويعرض المواطن للغرامة.