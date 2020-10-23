ضبط 16 واقعة سرقة متعلقات مواطنين بأسلوب الخطف والتخدير

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة باب الشعرية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (ربة منزل ، وكريمتها مقيمتان بدائرة القسم) فى حالة إعياء شديد وفقدان للوعى إثر تعاطيهما أقراص مخدرة.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع شقيق الأولى (عامل - مقيم بدائرة القسم) ، وقرر بأنه حال توجهه لزيارة شقيقته بمسكنها إكتشف تواجدها ، وكريمتها فى حالة فقدان للوعى.

توصلت جهود فرق البحث الجنائى إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (طالبة - مقيمة بدائرة القسم " نجله زوج المجنى عليها الثانية").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة لرغبتها فى ترك محل سكنها والإقامة صحبة أحد أصدقائها (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة) ، وعلمها باحتفاظ المجنى عليها الثانية بمبالغ مالية بمسكنها فإختمرت فى ذهنها فكرة سرقتها بأسلوب " التخدير" بالاشتراك مع الأخير ، وفى سبيل ذلك إستعانا بصديق المتهم الثانى (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة) لإحضار كمية من عقار مخدر ، وعقب ذلك توجهت صحبة المتهمان لمحل سكن المجنى عليهما وقامت بوضع الأقراص المخدرة المشار إليها داخل مشروب "عصير" أعدته للمجنى عليهما فى محاولة منها لسرقتهما وعقب فقدانهما الوعى إستشعرت حضور شقيق المجنى عليها الأولى فلاذت بالفرار دون الإستيلاء على ثمة مسروقات .. أمكن ضبط المتهمان سالفى الذكر ، وبمواجهتهما أيدا ما جاء بأقوال المتهمة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من (موظفة، مقيمة بدائرة قسم الخصوص) بقيام شخص مجهول بإعتراض مركبة الـ"توك توك" التى كانت تستقلها بطريق العزبة البيضاء بدائرة المركز، وإستيقاف قائده وتهديده بسلاح أبيض وإجباره على الترجل منه وإقتيادها لمنطقة الزراعات المتاخمة، وقيامه وثلاثة أشخاص آخرين كانوا فى إنتظاره بالتعدى عليها كرهاً عنها والإستيلاء منها على هاتفها المحمول.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية أسفرت جهوده عن عدم صحة ما جاء بأقوال المبلغة، وأنها ترتبط بعلاقة مع (عاطل، له معلومات جنائية) وأنه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع (ثلاثة أشخاص) جميعهم مقيمين بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها وإعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وقيامهم بالتعدى على المجنى عليها كرهاً عنها تحت تهديد سلاح أبيض، وإستولوا على هاتفها المحمول، وتم بإرشادهم ضبط (قطعتى سلاح أبيض "مطواة") المستخدمتان فى إرتكاب الواقعة والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليها.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد قيام (نجار ، عاطل – لهما معلومات جنائية) .. بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين أثناء سيرهم بالطريق العام بأسلوب الخطف بإستخدام دراجة نارية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وعثر بحوزتهما على الدراجة النارية المستخدمة فى الوقائع ، وبمواجهتهما إعترفا بارتكاب (13) واقعة سرقة بذات الأسلوب بدوائر أقسام شرطة (العرب - الشرق - المناخ - الضواحى) ، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات لدى عميل لهما "سيئ النية" (سائق - له معلومات جنائية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.