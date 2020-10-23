عاجل.. شهادات إيداع "التجاري الدولي - مصر" تقفز 14%خلال تعاملات بورصة لندن

قفزت أسعار شهادات البنك التجاري الدولي – مصر المتداولة ببورصة لندن خلال تعاملات اليوم الجمعة بنسبة 14.2 في المائة لتسجل 4 دولارات للشهادة.

وذكر محللون بسوق المال لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن شهادات إيداع البنك التجاري الدولي تجاوزت خلال تعاملات اليوم الهبوط الحاد الذي سجلته خلال تعاملات أمس الخميس.

وقال أحمد عبد الحميد العضو المنتدب لشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية إن الهبوط الذي سجلته شهادات البنك التجاري الدولي- مصر أمس ببورصة لندن، كان هبوطا وقتيا، وكان بكميات تداول ضعيفة للغاية لم تتجاوز قيمتها 5 ملايين دولار، وهو ما يؤكد عدم رغبة المستثمرين في فقدان ما يملكونه من شهادات وأسهم في البنك.

وأضاف أن كل من باع ما بحوزته من شهادات إيداع بالبنك التجاري الدولي، حقق خسائر ضخمة، خاصة في ظل التأكد من أن الظروف الحالية هي ظروف وقتية وسرعان ما سيستعيد أداء سهم البنك وشهاداته ببورصة لندن توازنها وقيمتها الحقيقية، وهو ما حدث بالفعل خلال تعاملات اليوم الجمعة.

وتوقع عبد الحميد أداء جيدا للبورصة المصرية خلال تعاملات الاسبوع المقبل الذي يبدأ يوم الأحد ، في ظل قوة السوق في الفترة الحالية، بغض النظر عن هبوط بعض الاسهم خلال تعاملات يومي الاربعاء والخميس، بفعل عمليات الضغط المتعمدة على السوق من أجل شراء الأسهم بأسعار منخفضة،مشيرا إلى أن أي تراجع سيكون وقتيا وسرعان ما ستسترد السوق اتجاهها الحقيقي نحو الصعود.

ونصح العضو المنتدب لشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية جموع المستثمرين بالبورصة بعدم الانسياق وراء الشائعات التي يطلقها المضاربون بهدف الضغط عليهم للتخلص من أسهمم بأسعار متدنية، مؤكدا أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية مستقرة بشكل كبير لم تشهدها مصر على مدار السنوات العشر الاخيرة.