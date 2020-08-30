البنك التجاري الدولي يطلق أول برنامج تدريب أون لاين لطلبة الجامعات

أطلق البنك التجارى الدولى CIB أول برنامج تدريب صيفى متخصص لطلاب الجامعات الخاصة عن بُعد فى مصر، وذلك فى ضوء الظروف الصحية التى فرضها فيروس «كورونا» والتى أدت إلى تعليق العديد من الأنشطة التنموية المنتظمة.

وقال البنك إن انتشار فيروس كورونا لم يؤثر على اهتمامه بالاستمرار فى دوره الاجتماعى الفعال عن طريق المساهمة فى تنمية قدرات الشباب فى جميع أنحاء مصر، والمشاركة بقوة فى دعم التحول الرقمى الذى تنتهجه الدولة فى الفترة الأخيرة.

البرنامج يستقبل طلاب الجامعات الأمريكية والألمانية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

وأوضح أن البرنامج تم تنفيذه بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والجامعة الألمانية بالقاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إذ تم تقسيم طلاب الجامعات الثلاث إلى مجموعات بحثية، تعرض كل مجموعة مشروعات مشتركة خاصة بالتكنولوجيا الرقمية عن طريق ابتكار منتجات أو خدمات جديدة، ويتم تقييم هذه المشروعات من قبَل لجنة متخصصة بالبنك تضم عدداً من الكوادر القيادية المتخصصة ورؤساء القطاعات.

وأضاف أن المشروع صُمم ليتوافق مع رسالة «التجارى الدولى»، المتمثلة فى خلق مزيج حقيقى بين الوسط الأكاديمى وبيئة العمل بالبنوك، إذ تتطلب المشاريع بالبرنامج التدريبى من الطلاب المشاركة بالأفكار المختلفة للمنتجات والخدمات التى سيتبناها البنك فيما بعد لخدمة عملائه مع التحول الرقمى الحالى والحاجة الحتمية لتغيير نهج البنك للحفاظ على مكانته رائداً فى خدمة عملائه.

وتابع البنك أن البرنامج التدريبى الجديد تم تنفيذه بمعايير اختيار محددة فيما يتعلق بالمجال والسنوات الدراسية، لضمان وجود مجموعة من الطلاب بمستوى محدد من النضج والقدرة البحثية.

كما تم تقديم أفكار أخرى من قبَل CIB لتوسيع نطاق التجربة لتشمل طلبة الجامعات العامة بمشروع مُماثل يهدف إلى تنمية مهاراتهم لتلائم متطلبات سوق العمل عن طريق تنمية قدراتهم على الابتكار والإبداع، إذ سيتم توجيه المشروع إلى الطلاب من كلا الجنسين بمعيار محدد للاختيار والأداء الأكاديمى للاستفادة منه، مع تزويدهم بالأنشطة التنموية المطلوبة.