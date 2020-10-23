قبل ساعات من بدء التصويت.. أسماء المرشحين في دائرة ببا وسمسطا والفشن

يتنافس 28 مرشحًا في الدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة ببا، وتضم مراكز ببا وسمسطا والفشن جنوب بني سويف، والمخصص لها 3 مقاعد بالنظام الفردي، بينهم 3 مرشحين عن أحزاب مستقبل وطن والشعب الجمهوري والغد، و25 مستقلا، في انتخابات مجلس النواب والتي تجرى على مدار يومي غدا السبت وبعد غد الأحد.

وضمت أسماء المرشحين كلأ من :

1 ــ حسام محمد محمود أحمد، وشهرته حسام العمدة، عضو مجلس النواب الحالي عن الدائرة، مرشح عن حزب مستقبل وطن، رمز السلم.

2 ــ طه محمد بهجت محمد عبد اللطيف، وشهرته طه أبو الناظر، حاصل على ليسانس حقوق، مرشح عن حزب مستقبل وطن، رمز القلم.

3 ــ أحمد علي عباس أبو زيد، وشهرته أحمد علي عباس، معاون قضائي مجمع محاكم بني سويف، مرشح عن حزب الشعب الجمهوري، رمز الصاروخ.

4 ــ طارق مجاور محمد حسين، شهرته دكتور طارق مجاور، محام حر، وحاصل على دكتوراه في القانون التجاري والبحري، مستقل، رمز الأسد.

5 ــ محمد فرغلي عبد الدايم حسن، وشهرته محمد فرغلي، مدير إدارة هندسة كهرباء الفشن ببني سويف، مستقل، رمز الكف.

6 ــ سامح غانم محمد عبد العظيم، مدير مستشفى دلهانس للأمومة والطفولة، مستقل، رمز الحصان.

7 ــ تنازل عن استكمال الانتخابات.

8 ــ محمود محمد عبد الوهاب علي، محام حر، مستقل، رمز التمساح.

9 ــ تنازل عن استكمال الانتخابات.

10 ــ أحمد سعيد عبد العليم أحمد، وشهرته أحمد سعيد الشخيبي، مدير نظم تكنولوجيا المعلومات بالهيئة القومية للبريد المصري، مستقل، رمز الأتوبيس.

11 ــ حسن البطل أحمد الصيفي، وشهرته حسن الصيفي، باحث ثالث قانون بهيئة قضايا الدولة، مستقل، رمز الصقر.

12 ــ علي أحمد عبد الحفيظ أحمد، وشهرته علي الشيخ، حاصل على دبلوم صناعي، مستقل، رمز المنبه.

13 ــ أحمد محمد محمد محليبه، وشهرته أحمد محيلبه، مراجع حسابات بمأمورية الضرائب العقارية بسمسطا، مستقل، رمز التليفون المحمول.

14 ــ رضوان عدلي حميدة رضوان، وشهرته رضوان، فني صيانة بالمعاش بشركة مياه الشرب، مستقل، رمز الديك.

15 ــ مصطفى فؤاد عبد الحليم عبد الجواد، المحترم، عضو مجلس إدارة شركة استثمار ومقاولات، مستقل، رمز السد العالي.

16 ــ أحمد شوقي إبراهيم محمد، شهرته أحمد الغول، مُعلم، مستقل، رمز ساعة اليد.

17 ــ شعبان ذكي عبد الفتاح أحمد، شهرته محمد ذكي، صاحب شركة استيراد وتصدير، رمز السفينة مستقل.

18 ــ أنور حسن أنور عبد الجواد، أخصائي أول، مدير بنك شنرا الزراعي، مستقل، رمز ثمرة الموز.

19 ــ فهد فاروق محمد حامد، سائق درجة ثالثة، مستقل، رمز الفراشة.

20 ــ أحمد صقر علي حسين، وشهرته أحمد صقر، أخصائي معلومات بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، مستقل، رمز الشمعة.

21 ــ سعيد محمد محمد فرج، أخصائي شؤون قانونية ببنك التنمية الزراعي، مستقل، رمز غصن الزيتون.

22 ــ أبو جبل محمود أحمد عوض، بالمعاش، مستقل، رمز مظروف البريد.

23 ــ إسلام العربي محمد أحمد، وشهرته إسلام العربي، محام حر، رمز الدراجة النارية.

24 ــ حسان طه حسان، وشهرته حسان حوته، حاصل على بكالوريوس تجارة، مستقل، رمز المعلقة.

25 ــ نصر الدين محمود سعيد، وشهرته نصر الدين حبيب، مدير عام بمجلس النواب، مستقل، رمز الفيل.

26 ــ إسماعيل أحمد عبد الوهاب، وشهرته حمدان أبو صقر، صاحب مكتب للاستثمار العقاري والاستيراد والتصدير، مستقل، رمز الشاكوش.

27 ــ حسن محمود مسلم عبد اللطيف، وشهرته حسين أبو الشيخ مسلم، صاحب مكتب استيراد وتوكيلات تجارية، مستقل، رمز الطائرة الهليكوبتر.

28 ــ محمد محمد توفيق حسن، وشهرته محمد سعيد توفيق، مستقل، حاصل على بكالوريوس دراسات تعاونية وإدارية، رمز الجرس.

29 ــ محمود محمد أبو زيد محمد، وشهرته محمود أبو زيد، محام حر، مستقل، رمز التليفزيون.

30 ــ أحمد عباس أحمد حسن، وشهرته أحمد عباس الشريعي، مشرف صحافة بمدرسة ثانوية، مستقل، رمز النجفة.