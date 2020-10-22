لجنة للتحقق من صحة فيديو "الشاشات الذكية" بمدارس بني سويف

قرر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تشكيل لجنة من التفتيش المالي والإداري والمكتب الفني بالديوان العام، للتحقيق فيما جرى تداوله على بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن سوء استخدام الشاشات الذكية بإحدى المدارس الثانوية في المحافظة.

وكلف المحافظ اللجنة بمراجعة منظومة التحكم بالشاشات الذكية في المدارس، والتحقق من الواقعة ميدانيا، وحال التثبت من الواقعة سيتم إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.

وفي نفس السياق، أكدت وكيلة وزارة التربية والتعليم، سهام يوسف، خلال تواصلها مع محافظ بني سويف، أن المديرية أعادت ضبط المصنع لجميع الشاشات الذكية بجميع مدارس الثانوي العام بإدارة اهناسيا التعليمية، ولا يوجد عليها سوى شرح الدروس والأنشطة الدراسية، مع العلم بأن جميع الشاشات مؤمنة ولها كلمة مرور مع المعلمين فقط ولا توجد صلاحية للطلبة تمكنهم من التعامل مع الشاشة إلا في حضور المعلم.

وأضافت "وكيل الوزارة" أن أخصائي التطوير التكنولوجي يتابعة الشاشات بكل مدرسة، إلى جانب المتابعة الميدانية بشكل دوري من خلال مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية، مشيرة إلى تشكيل لجنة فنية مختصة من المديرية للتحقق من صحة الواقعة من عدمها، تنفيذا لتوجيهات المحافظ.

وتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة "فيديو" لعدد من الطلاب وهم يتراقصون على أغاني المهرجانات، بالإضافة إلى محاولة دخولهم على موقع للأفلام الإباحية، عبر الشاشة الذكية بأحد الفصول المدرسية، قيل أنها داخل مدرسة أهناسيا الثانوية بنين بمحافظة بني سويف.