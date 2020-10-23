وفد أثري يتفقد مدينة سانت كاترين لبحث الاستفادة من جبل التجلي

أجرى وفد من قطاع الاثار الإسلامية والقبطية بوزارة الأثار، زيارة لمدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، لتفقد المناطق الأثرية بها تمهيدًا لتطويرها ضمن خطة الدولة لتطوير مدينة سانت كاترين.

وقال المهندس ذكي شعبان، مدير منطقة أثار سانت كاترين، إن الدكتور أسامة طلعت عبد النعيم، رئيس قطاع الأثار الإسلامية والقبطية، وجه بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور ضياء زهران، نائب رئيس القطاع، لزيارة مدينة سانت كاترين، لدراسة سبل تطوير ورفع كفاءة المدينة، مع الحفاظ على الموقع كمنطقة تراث عالمي.

وأكد مدير منطقة أثار سانت كاترين، في تصريح له اليوم الجمعة، أن أعمال التطوير ستجري وفقًا لاشتراطات منظمة اليونسكو، تمهيدًا لوضع مدينة سانت كاترين على خريطة السياحة العالمية.

وأشار إلى أن الوفد عاين جميع المناطق الأثرية، لوضع تصور للاستفادة القصوى من جبل التجلي وجبل موسى، كما توصل الوفد إلى عدة توصيات هامة للنهوض بالسياحة الدينية في سيناء.