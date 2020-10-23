محافظ الجيزة يتفقد المراكز الانتخابية في العمرانية والدقي والعجوزة

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عددا من المراكز الانتخابية، والتي من المقرر أن تستقبل الناخبين، غدا، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، والتي تستمر يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر الجاري.

47 لجنه فرعية داخل 15 مركزا انتخابيا بالعمرانية

وشملت الجولة التفقدية لمحافظ الجيزة مدرسة هشام شتا الإعدادية بحي العمرانية وهو الحي الذي يضم 47 لجنة فرعية داخل 15 مركزا انتخابيا، ومدرسة الشهيد عامر عبدالمقصود بحي الدقي وهو الحي الذي يضم 31 لجنة فرعية داخل 28 مركزا انتخابيا، ومدرسة القومية بحي العجوزة وهو الحي الذي يضم 47 لجنة فرعية داخل 28 مركزا انتخابيا.

إنارة الطرق والشوارع المؤدية للمقار الانتخابية

حرص المحافظ خلال جولته على متابعة جاهزية المقار الانتخابية وأعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل وتواجد المولدات الكهربائية وكفاءة الإنارة بالطرق والشوارع المؤدية للمقار الانتخابية.

توفير عدد كافٍ من الكراسي داخل المقار الانتخابية

وشدد المحافظ على توفير عدد كافٍ من الكراسي داخل المقار الانتخابية؛ للتسهيل على المواطنين في أثناء الإدلاء بأصواتهم وتوفير أماكن انتظار كبار السن، ووضع مظلات والتأكد من كفاءة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية، وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي، وتدبير كرسي متحرك بكل مقر بالتنسيق مع الإدارات الصحية.

تهيئة المناخ الملائم للمواطنين للإدلاء بأصواتهم

وأكد المحافظ تهيئة المناخ الملائم للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، موجهاً جموع المواطنين بالمشاركة الإيجابية والذهاب إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن أصواتهم، والمشاركة في العرس الديمقراطي للنهوض بوطننا الغالي، واختيار من يمثلونهم في مجلس النواب.

رافق المحافظ خلال الجولة رئيس جهاز التفتيش ورؤساء أحياء الدقي والعجوزة والعمرانية، ومدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ووكيل مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة.