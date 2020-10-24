9 مستندات لطلب تصريح بتوصيل مرافق دائمة بالجيزة.. تعرف عليها

أعلنت محافظة الجيزة عن توافر 9 مستندات يجب أن يتقدم بها المواطن عند تقديمه طلب تصريح بتوصيل مرافق دائمة (كهرباء – مياه – غاز – صرف صحي) بالأحياء والمراكز والمدن والقري التابعة للمحافظة

المستندات المطلوبة

- صورة بطاقة الرقم القومى.

- صور فوتوغرافية للعقار.

- شهادة صلاحية المبنى للإشغال مرفق بها نسخة من الرسومات معتمدة من المهندس المشرف.

- صورة رخصة المبانى.

- تقرير ربع سنوى من المهندس المشرف على الاعمال المرخص بها.

- أصل ايصال التامينات.

- اخطار بدء التنفيذ.

- صور عقد المقاولة.

- صورة شهادة الإشراف

شروط الحصول على الخدمة

•مالك الأرض أو وكيل اعمال (بتوكيل رسمي موثق).

• عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة

• يشترط استكمال جميع التشطيبات الخارجية والأجزاء المشتركة للمبنى

إجراءات المواطن

الخطوة الأولى: ملء النموذج الخاص بالخدمة.

الخطوة الثانية: تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

الخطوة الثالثة: سداد رسوم المعاينة.

الخطوة الرابعة: بعد إجراء المعاينة بواسطة الادارة المختصة تعتمد التاشيرة من رئيس الحى برفض الطلب إن وجدت مخالفة او بتسديد الرسوم المقررة للخدمة.

الخطوة الخامسة: تسديد الرسوم وتلقى الخدمة

تخفيض قيمة سعر المتر للتصالح

وأصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، القرار رقم 1170 لسنة 2020 بتخفيض قيمة سعر المتر للتصالح في مخالفات البناء تيسيراً على المواطنين المتقدمين مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة.

وجاء قرار محافظ الجيزة بتخفيض قيمه مقابل التصالح السكني للمتر المسطح في بعض مخالفات البناء بالقرى والقرى التوابع والعزب والكفور والنجوع في نطاق المحافظة والواردة بالقرارات السابقة لتكون 50 جنيهاً للمتر المسطح.

وشمل قرار محافظ الجيزة بتخفيض قيمة مقابل التصالح للمتر المسطح للأنشطة التجارية والصناعية والإدارية والخدمية بالقرى والقرى التوابع والعزب والكفور والنجوع بقيمه 20% من القيمة الواردة بالقرارات الصادرة مسبقا في هذا الشأن وبحيث لا يتعدى الحد الأدنى المنصوص عنه بالقانون وهو 50 جنيها للمتر المسطح.

وأكد محافظ الجيزة أنه قد تقرر تخفيض قيمة مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء بالمدن والأحياء وبالمنطقة الصناعية والاستثمارية بقيمة 15% من القيم الواردة بالقرارات السابقة وبما لا يتعدى الحد الأدنى المنصوص عليها بالقانون والبالغة 50 جنيها للمتر المسطح .

وأضاف المحافظ أنه تم تحديد قيمة المقابل للتصالح بعد مراعاة كل الأوضاع والذى جاء من أهمها البعد الإجتماعى وتيسيراً على المواطنين المتقدمين للتصالح، وتنفيذاً لتوجيهات الدولة بتشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقا للقانون.