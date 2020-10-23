محافظ جنوب سيناء يشدد على اتباع إجراءات الوقاية حفاظا على الناخبين

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن جميع القيادات والأجهزة الإدارية والتنفيذية ومختلف الجهات بالمحافظة، تلتزم بالنزاهة والحيادية والشفافية التامة اتجاه المرشحين لانتخابات مجلس النواب، أثناء وقبل وبعد العملية الانتخابية، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وقال محافظ جنوب سيناء في تصريح له اليوم الجمعة، إنه وجه بالتنسيق بين جميع الأجهزة المعنية للاستعداد الكامل وإتمام الإجراءات الاحترازية داخل وخارج اللجان، لضمان صحة وسلامة الناخبين، خلال التصويت في انتخابات مجلس النواب المقرر إجراءها بالمحافظة يومي السبت والأحد الموافق 8,7 من شهر نوفمبر المقبل، ضمن المرحلة الثانية.

وأهاب المحافظ جميع المواطنين الذين لهم حق التصويت، بالمشاركة والإدلاء بصوتهم الذي هو حق وواجب تجاه الوطن.

وأوضح، أنه جرى التأكيد على جميع القيادات التنفيذية وخاصة ذوي الصلة بأماكن اللجان الانتخابية ومسارات الناخبين، بضرورة توفير كافة سبل الراحة، والتأمين اللازمة لجميع أطراف العملية الانتخابية والمشاركين بها والناخبين.

وشدد المحافظ على ضرورة تنفيذ التعليمات التنظيمية التي أعدادها مركز العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، والذي تتضمن كافة التفاصيل والمهام لمختلف الجهات التنفيذية، مع التأكيد على حتمية الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.