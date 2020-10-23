مساجد جنوب سيناء تستعد لصلاة الجمعة بالتعقيم والتطهير

شنت مديرية الأوقاف بجنوب سيناء، اليوم الجمعة، حملة موسعة لتطهير وتعقيم المساجد على مستوى جميع المدن استعدادًا لأداء شعائر صلاة الجمعة.

وأكد الشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف، أنه جارِ اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، الخاصة بمجابهة فيروس كورونا، من خلال التعقيم والتطهير المستمر للمساجد ومحيطها، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وقال وكيل وزارة الأوقاف، إنه جرى اليوم شن حملات موسعة لتطهير وتعقيم المساجد، خاصة المناطق التي يلامسها المواطنين، وغلق أماكن الوضوء بعد تعقيمها، موضحا أنه جرى التنبيه على المسؤولين عن المساجد باتباع كافة الإجراءات الاحترازية، وعدم السماح للمواطنين بدخول المساجد بدون ارتداء الكمامات، والمصلى الخاص بهم، والالتزام بعلامات التباعد، وفتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق، وغلقه عقب انتهاء الصلاة مباشرًا.

وأضاف "الراوي" أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تتابع عن كثب مجريات الأمور داخل المساجد على مدار الساعة.