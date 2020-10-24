من الإسكندرية لـ المنصورة.."رولا" حاضرة بمعارض الكتاب بـ "بابا يوجا"

حكايات شعبية روسية، من تأليف ألكسندر أفاناسييف، عكفت على ترجمتها "رولا عادل"، من الروسية للعربية، واتخذت لها اسم "بابا ياجا"، انتقت فيه القصص الشعبية الروسية التي تشبهها في تراثنا المصري كـ"الشاطر حسن وست الحسن والجمال"، لإظهار طباع الشعب الروسي والتعرف على معتقداتهم.

وحصل الكتاب على جائزة أفضل عمل مترجم للطفل باليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2019، وكان بين الكتب المشاركة بمعرض الإسكندرية للكتاب في دورته الحالية.

لأول مرة في معرض الإسكندرية للكتاب الذي انطلق مطلع الشهر الجاري، شاركت "رولا" ضمن الفعاليات، تقول في بداية حديثها لـ"الوطن"، "سعيدة بالمشاركة بنفس الكتاب الحاصل على جائزة اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة للكتاب".

رولا: نفاد الطبعة الأولى من "بابا ياجا".. وبدأنا بيع الطبعة الثانية

تخرّجَت"رولا" في كلية الألسن ـ قسم اللغة الروسية، ونُشرت لها العديد من المقالات الأدبية والترجمات بدوائر ثقافية مختلفة داخل مصر وخارجها، اعتبرت إقامة فعاليات معرض الإسكندرية الدولي للكتاب في ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، تجربة ناجحة، وبحسب تعبيرها "وجدت إقبالا جيدا من الجمهور المتعطش للفعاليات الثقافية بعد الانقطاع عنها أشهر طويلة في ظل أزمة فيروس كورونا.

فرحة كبيرة تملكت المترجمة الشابة حين نفدت النسخ الخاصة بالطبعة الأولى من "بابا ياجا"، وبدأت دار النشر "كتوبيا" بيع نسخ الطبعة الثانية بمعرض الإسكندرية للكتاب بعد النجاح الكبير الذي حققه الكتاب في اليوبيل الذهبي لمعرض الكتاب: "الناس بتتفاعل معايا لما بتشوفني وتسألني عن محتوى الكتاب"، وسرعان ما ينجذب الأهالي لمحتواه المترجم لغرابته وحداثته، فالأدب الشعبي الروسي ليس متداولا بشكل كبير بين الناس كما هو الحال بالنسبة للأدب الألماني، بحسب وصفها.

رولا تشارك بـ 3 كتب في معرض المنصورة

"بابا ياجا" ليس الوحيد الذي شاركت به رولا في معرض الإسكندربة الحالي، وشاركت أيضا بكتابها "روزا" الذي شاركت به في معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2020: "حريصة على المشاركة في المعارض الدولية والفعاليات الثقافية الكبيرة".

من الإسكندرية لـ"المنصورة" حيث تقام فعاليات معرض كتاب المنصورة، تلك الأيام، لم تتوان "رولا" في المشاركة فور علمها بموعد المعرض، تشارك بكتابيها السابقين، إلى جانب كتاب ثالث لها بعنوان"الصقر المالطي" أول ترجمة عربي للكتاب الصادر في ثلاثينيات القرن الماضي، مبسوطة بالمشاركة في الفعاليات الثقافية من أول ما رجعت بعد أزمة كورونا"، بحسب تعبيرها.