وزير الشباب يفتتح مجموعة ملاعب وحمام سباحة بالإسكندرية

افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حمام السباحة وملعب النجيل الصناعي بمركز شباب أبيس العاشرة، اليوم، بحضور الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وفي كلمته، رحب المحافظ بوزير الشباب والرياضة مقدماً له الشكر على دعمه المستمر للأنشطة الرياضية والأندية ومراكز الشباب، وأشاد بالجهد الرائع الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة تحت قيادة الوزير.

وأكد الشريف حرص المحافظة علي دعم الأنشطة الرياضية وتقديم الدعم الكامل للرياضيين، مشيراً إلى أهمية الرياضة في بناء الإنسان وضرورة حث الشباب علي المشاركة في الفعاليات الرياضية والاجتماعية موضحا أن الشباب هم امل الأمة ولابد من توجيههم ورعايتهم وشغل أوقات فراغهم بشكل إيجابي.

من جهة أخرى، أدى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، صلاة الجمعة بمسجد حاتم بمنطقة سموحة التابعة لإدارة أوقاف شرق، وألقى الخطبة الشيخ محمود بيومى أمام وخطيب المسجد.

كان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أطلق إشارة بدء ماراثون الدراجات تحت شعار "لياقتك مناعتك - صحتك دراجتك"، ويعد المهرجان الرياضي الثاني بمحور المحمودية المروري الجديد عقب افتتاحه، بمشاركة مايزيد عن 2000 شاب من مراكز الشباب وأعضاء الفرق الرياضية، بحضور الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتورة سونيا دنيا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة.

وأكد المحافظ، أن الماراثون انطلق للمرة الثانية من محور المحمودية المروري الجديد، والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الشهر الماضي، لتعريف الشباب بالمشروعات القومية التي تم تنفيذها، مشيرًا إلى أن هذا المحور تنموي، حيث يضم 14 نقطة شاملة كافة الخدمات، ليعد أهم المشروعات التي أقيمت على أرض الإسكندرية، وتم تنفيذه خلال عامين فقط.

وقدّم محافظ الإسكندرية الشكر لوزير الشباب والرياضة على تشجيع الشباب وجميع الفئات العمرية على ممارسة الرياضة، متمنيا إقامة العديد من السباقات أسبوعيًا، وحث الجميع للمشاركة في ماراثونات ركوب الدراجات والجري والمشي التي تقيمه الجهات المعنية بجميع أنحاء المحافظة.