صور.. رانيا ياسين تزور قبر والدها في أول جمعة بعد وفاته

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة عبر حسابها الخاص بـ"إنستجرام" لزيارة قبر والدها الفنان الراحل محمود ياسين في أول يوم جمعة بعد وفاته.

وعلقت "رانيا" على الصورة: "كنت عند بابي النهاردة، اللهم ارزقه الجنة واجعله ممن قلت فيهم فرحين بما آتاهم الله من فضله نسألكم الفاتحة والدعاء له، اللهم ارحمه واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار".

وأضافت: "اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والارض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين، اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة، اللهم ارحمه ولا تطفئ نور قبره، يا قيوم أقمه على نور في قبره، ومستبشرا بحسن إجابته وتثبيتك إياه عند السؤال، اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها".

وأضافت "رانيا": "اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور لمن ينيب، اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه.

وواصلت: "اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَ ابْنَ فُلان في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر، وَعَذَابَ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ ، اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُ وَارْحَمْهُ ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ، اللهم اغفرله وارحمه، واعف عنه وعافه، واكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وقه فتنة القبر وعذاب النار".

وتابعت: "يا من تجير المستجير ومنجي الغريق والمكروب، و منقذ البائس من الضيق والهموم نسألك إجارته و نجدته في قبره ورحمته وتسلية اهله وسلوانهم".

وأضافت داعيةً لوالدها: "يا الله أنت المحيي وأنت كذلك المميت، اللهم إنا لا نعترض على قضائك ونسألك أن تجعله نورا وضياءا على ميتنا و من يسكنون قبره من قبله، اللهم أره منزله بجنتك، وأكرمه بحسن الصحبة والعمل الصالح الذي ارتضيته منه في حياته وسره وعلنه".

وعلى جانب آخر نشر السيناريست عمرو محمود ياسين منشورًا عبر حسابه الخاص بـ"فيس بوك"، رد من خلاله على الشائعة التي انتشرت عن منع الفنانة نجلاء فتحي من حضور عزاء الفنان الراحل محمود ياسين.

وقال "عمرو" في منشوره: "شائعة سخيفة على السوشيال ميديا يتبناها بعض أصحاب قنوات اليوتيوب اللي بتحب تعمل ترندات، وتألف كلام فاضي، مفاد الشائعة إن أنا وأمي وأختي رفضنا إن الفنانة الكبيرة الغالية علينا جميعًا نجلاء فتحي تحضر عزاء الوالد رحمة الله عليه.. طبعًا أنا مذهول من التأليف والتلفيق والقدرة الرهيبة على الكذب واختلاق القصص الوهمية.. شيء في منتهى السخافة".

وأضاف: "أولًا الفنانة نجلاء فتحي مبتعدة عن الظهور في المناسبات العامة من فترة، وثانيًا هي مقربة من الأسرة، وبينا وبينها صلة نسب.. فإيه السذاجة والعبط ده؟! والمشكلة إن الناس بتصدق.. الكلام ده غير حقيقي والسيدة نجلاء فتحي قامت بواجب العزاء تليفونيًا، ولها منا كل التقدير والحب والاحترام".

وذكر: "أحب أضيف كمان إن فيه شائعة برضه إن فيه مشكلة حصلت مع الفنان عادل إمام لما وصل العزاء.. ده برضه ماحصلش الفنان عادل إمام لم يحضر العزاء وحضر نجله المحترم رامي إمام".

وأوضح: "أيضًا حكاية إن شقيقتي رانيا اتخانقت مع أميرة مختار ابنة الراحلة العزيزة رجاء الجداوي.. ده برضه ماحصلش نهائيًا، وكان حوار بينهم عادي جدًا، واتقوا الله في الكلام اللي بتقولوه للناس يا بتوع الترندات البايخة".