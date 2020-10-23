مصابة بكورونا تضع "توأم" في مستشفى الجمهورية بالإسكندرية

أجرى أطباء مستشفى الجمهورية العام فى الإسكندرية، عملية ولادة قيصرية، لسيدة مصابة بفيروس كورونا، وسط اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية المتبعة حفاظًا على سلامة الطاقم الطبي.

وأكدت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، في بيان صادر عنها، اليوم، أن العملية الجراحية أسفرت عن ولادة توأم، و تعد ثانى عملية يجريها أطباء مستشفى الجمهورية العام.

وأضاف البيان أنه سبق للمستشفى إجراء جراحة قيصرية لسيدة أخرى مصابة بفيروس كورونا بتاريخ 6 أكتوبر الجاري، وأسفرت عن ولادة توأم وكانت أول حالة ولادة توائم على مستوى الجمهورية من أم مصابة بمرض "كوفيد 19" الناشىء عن فيروس كورونا المستجد .

وقال الدكتور النادى يوسف النادى مدير مستشفى الجمهورية العام، أن الأم الحامل خضعت لإجراء عمليات اسئتصال أورام ليفية من الرحم وحقن مجهرى لعلاج تأخر الإنجاب، وعانت فى أواخر الحمل من ارتفاع ضغط الدم وأعراض تسمم الحمل فتقرر إجراء جراحة قيصرية طارئة بسبب الانفجار المبكر لجيب المياه، وتم إدخالها العناية المركزة عقب العملية وإدخال المولودين بحضانة المستشفى.

وأضاف"النادى" أن الولادة الثانية جرت، أمس، عبر جراحة قيصرية لسيدة حامل بتوأم فى الأسبوع الخامس والثلاثين من الحمل محولة من مستشفى الحميات ومصابة بضغط مرتفع وأعراض تسمم الحمل، حيث تم إجراء العملية بنجاح.

وأوضح مدير مستشفى الجمهورية أن المستشفى حريص على تقديم الخدمة الطبية للمرضى وفى نفس الوقت حماية الفريق الطبى عبر توفير وسائل الوقاية الشخصية للأطباء والتمريض والعمال واتباع كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من العدوى.