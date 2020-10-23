محافظ الجيزة: نلتزم بالحياد الكامل في جميع مراحل العملية الانتخابية

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن المحافظة وفرت كل وسائل الرحلة للمواطنين في لجان الانتخابات، موضحا أنها بدأت الاستعداد لإجراء انتخابات مجلس النواب، منذ الإعلان عنها، سواء في مرحلة الكشف الطبي على المرشحين، أو مرحلة الدعاية الانتخابية، أو التصويت، وهي مرحلة تتطلب تنسيقا كاملا مع وزارات: الداخلية، الصحة، التربية والتعليم، الشباب والرياضة، والأوقاف، ومؤسسة الأزهر الشريف، والهيئة العليا للانتخابات.

وأضاف "راشد" في مداخلة مع برنامج "اليوم"، المذاع على قناة "dmc" وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أنهم أصدروا تعليمات بالاستعداد الكامل للانتخابات، والحياد الكامل في كافة مراحل العملية الانتخابية، وحتى الآن يوجد التزام كامل من الجميع، والأمور حتى الآن مشرفة وعلى ما يرام، والجميع يتنافس في الانتخابات بحرية كاملة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الأمور تسير في مسارها الطبيعي حتى النهاية، ولا ينقص شيء إلا أن يحرص المواطنين على الإدلاء بأصواتهم، معقبا: "وفرنا للمواطنين كل سبل الراحة في لجان الانتخابات، حيث وفرنا المطهرات، وهناك أماكن انتظار، ومظلات، وكراسي لذوي الاحتياجات الخاصة، ووسائل المواصلات لكبار السن أو ذوي الأمراض، وعلى استعداد لنقلهم من المنازل إلى لجان الانتخابات".

هذا، وتنطلق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بالداخل غدًا السبت، حيث تُجرى الانتخابات في دوائر 14 محافظة هي "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح".

ويمكن للناخب الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات والاستعلام عن بياناتك، والمطلوب فقط هو إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، في الخانة الوحيدة الموجودة على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات وتظهر لك بعدها جميع البيانات اللازمة للإدلاء بصوتك في انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية والقائمة.