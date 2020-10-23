خاص.. التعليم عن إجازة الانتخابات: للمدارس المعتمدة كلجان فقط

كشفت وزارة التربية والتعليم عن الموقف النهائي لحضور المدارس غدًا في المحافظات التي تقام فيها المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، المقررة خلال يومي السبت والأحد.

وقال مصدر بالوزارة لـ"الوطن"، إنه وفقا للقرار الصادر من وزارة التنمية المحلية والذي جرى تعميمه على المحافظات، تقرر منح المدرسة التي تحولت إلى مقر انتخابي أجازة خلال يومي السبت والأحد سواء للطلاب أو العاملين او الموظفين أو المدرسين.

وبحسب المصدر، فإن هذا القرار يسري على المدارس التي تحولت لمقار انتخابية فقط، أما في حال تواجد مدارس لم يتم اعتبارها لجانا انتخابية فالدراسة تنتظم غدًا وبعد غد، وباقي المحافظات التي لا تجري فيها انتخابات تستمر فيها الدراسة أيضا بشكل منتظم.

غدًا.. 14 محافظة تشهد ضربة البداية لانتخابات النواب

وانتهت 14 محافظة من كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بانطلاق انتخابات مجلس النواب، والتي ستنطلق المرحلة الأولى منها، غدا السبت، وتستمر على مدى يومين في محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج و الوادي الجديد وقنا والأقصر، في إطار استعدادات وزارة التنمية المحلية والمحافظات لإجراء انتخابات مجلس النواب.

وقال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن غرفة عمليات وإدارة الأزمات في الوزارة أتمت استعداداتها، وانتهت من التأكيد على اكتمال كافة التجهيزات الخاصة بالانتخابات في محافظات المرحلة الأولى.

وكشف "شعراوي" عن التنسيق المستمر بين غرفة العمليات بالوزارة وغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، للتأكد من الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بتجهيز المقار الانتخابية وإقامة المظلات اللازمة لانتظار الناخبين، وتوفير أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة أمام مقار اللجان خلال عملية التصويت، وكذا تعقيم وتطهير اللجان والتزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بالأصوات.