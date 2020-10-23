فرج عامر يتقدم ببيان عاجل بسبب فيديو الراقصة البرازيلية داخل مدرسة

تقدم النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ببيان عاجل للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن واقعتي خرق الآداب العامة بالمدارس.

وقال فى بيانه: الواقعة الأولى تمثلت في قيام بعض طلاب الثانوية العامة بمدرسة إهناسيا الثانوية بنين، والتابعة لمركز إهناسيا بمحافظة بنى سويف، بمشاهدة مقاطع إباحية على الشاشات الإلكترونية، الخاصة بمنظومة التعليم الإلكتروني، أما الواقعة الثانية تمثلت في قيام العديد من الطلاب داخل أحد الفصول بمدرسة النوبارية بالبحيرة، بمشاهدة فيديو الراقصة البرازيلية.

وأكد "عامر" أن العملية التعليمية في مصر تقدمت كثيراً في ظل التطوير الشامل الذي يحدث بها بقيادة الدكتور طارق شوقي، ولكن ما حدث من انحلال أخلاقي في المدرستين يتطلب اتخاذ إجراءات سريعة لوقف هذه المهزلة والحفاظ على مستقبل أبنائنا الطلاب.

وتساءل رئيس لجنة الصناعة، عن دور مدير المدرسة والمدرسين، وأين كانوا عندما استخدم الطلاب شاشات العرض المخصصة للشرح في ذلك؟، معربًا عن استيائه الشديد لما وصلت له وزارة التعليم بسبب تكرار تلك الوقائع.

وقام طلاب إحدى المدارس الثانوية في محافظة البحيرة بعرض فيديو رقص للراقصة البرازيلية "لورديانا" على السبورة الذكية فى أحد فصول المدرسة.

وأصدر المركز الإعلامى لمحافظة البحيرة، بيانًا جاء فيه أن قرار المحافظ جاء بناءً على تقرير إدارة النوبارية التعليمية بخصوص الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن ما ورد بهذا الفيديو يعتبر إهمالاً وتقصيرًا من جانب القائمين على العملية التعليمية بالمدرسة، وأن ما قام به الطلاب يُعد سلوكاً منافياً للعملية التعليمية، ويستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة نحوهم على ضوء لائحة الانضباط المدرسي وتطبيق العقوبات الواردة بها.

وأكد الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أنه تم إجراء التحقيقات اللازمة سريعًا في الواقعة، بمعرفة مدير الإدارة التعليمية والشئون القانونية بالإدارة، وتم موافاة المديرية بتقرير شامل عن الواقعة والمسئولين عنها.