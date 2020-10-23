وزير الاتصالات: نستهدف تدريب 100 ألف شاب على مبادرات رقمية خلال عام

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصطلح "الحكومة الرقمية"، هو معنى أشمل، ويعني رقمنة كل الخدمات الحكومية وتقديمها للمواطن المصري، بشكل مميكن بالكامل، وهو جزء من المشروع الأكبر والأعم وهو "مصر الرقمية".

وأضاف "طلعت" في مداخلة مع برنامج "اليوم"، المذاع على قناة "dmc" وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، الجمعة، أن مصطلح "التحول الرقمي"، يعني تبسيط الإجراءات الحكومية خلال مرحلة ميكنتها، لتكون أكفأ وأكثر حوكمة وأنسب للمواطن.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن مبادرة "بناة مصر الرقمية" تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لبناء كوادر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قادرة على النهوض بالقطاع، لافتا إلى وجود مبادرات تدريبية تتدرج في التخصصات، تستهدف 100 ألف شاب خلال هذا العام، وذروة هذه المبادرات وقمتها هي مبادرة "بناة مصر الرقمية"، والتي تستهدف 1000 شاب من خريجي كليات الهندسة وعلوم الحاسبات، وهو برنامج تدريبي لمدة عام كامل، وفي نهايته يحصل على درجة الماجستير العملي، من إحدى الجامعات الدولية المرموقة، ويحصل على شهادة من مؤسسة دولية في بناء القدرات الشخصية مثل فن التفاوض، والقيادة، وغيرها.

ولفت إلى أن اختيار الشباب يكون لمعايير الجامعات الدولية التي تتشارك في هذه المسابقة، ويتم تدريبهم من خلال الوزارة بالتعاون مع جامعات عالمية مرموقة.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن الوزارة أطلقت مبادرة "بُناة مصر الرقمية" بهدف بناء كفاءات متخصصة يُمكن لها أن تنهض وتثرى صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وذلك بعد أن يتم صقلها بمجموعة من المهارات المتكاملة والتي تشمل المهارات التقنية والعملية واللغوية والشخصية؛ بما يساهم في سد الفجوات المهنية، ومواجهة التحديات الخاصة بندرة الكفاءات الرقمية، والتأكد من توافر الخبرات التي تتطلبها الشركات المحلية والعالمية العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى أن هذه المبادرة لن يتأتي لها النجاح إلا بمشاركة كل عناصر المجتمع المعلوماتي لبناء قدرات الشباب بشكل متميز.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور عمرو طلعت التي ألقاها خلال فعاليات الندوة التعريفية عن مبادرة "بُناة مصر الرقمية" والتي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحضور رؤساء وممثلي الشركات العالمية والمحلية، والمنظمات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى المجتمع الأكاديمي وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية، وقيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.