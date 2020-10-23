رئيس مدينة مرسى مطروح: مكتبي مفتوح للجميع ونسعى لتفعيل "الشباك الواحد"

قال رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، إن مكتبه مفتوح على مدار فترتي العمل، صباحًا ومساءً، لاستقبال المواطنين وحل مشاكلهم في حدود الإمكانيات المتاحة وطبقا للوائح والقوانين المنظمة، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين فى جميع القطاعات الخدمية.

وأكد "شعيب" خلال لقائه بأهالي مطروح، اليوم، إن العاملين بمجلس المدينة يبذلون جهودًا كبيرة للإرتقاء بالخدمات المقدمة للأهالي، وتابع: "إذا كان لدينا سلبيات سوف نعمل على حلها خلال الفترة المقبلة بكل إخلاص، من خلال الوقوف على المشاكل لتقديم الحلول السريعة العاجلة، ونسعى دائما لتقديم الحلول للمشاكل ميدانيا على الطبيعة من خلال العمل الميدانى ونزول الشارع والتفاعل مع المواطنين للتعرف عن قرب على القضايا التى تشغل المواطن المطروحى لنكون عن حسن ظنه للنهوض بمدينتا الواعدة".

وأضاف أن مجلس المدينة يتلقى شكاوى وطلبات وإستفسارات المواطنين بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، تنفيذاً لبروتوكول التعاون بين المحافظة ووزارتى الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وتعليمات وزارة التنمية المحلية، في إطار خطة تفعيل منظومة الشباك الواحد لخدمة المواطنين والعمل على فصل طالب الخدمة عن مقدمها من خلال ميكنة العمل، لتحسين الأداء وربط الإدارات من خلال شبكة معلومات داخلية، وتدريب العاملين بما يمكنهم من التعامل مع الجمهور بشكل مميز.

والتقى رئيس مدينة مرسى مطروح بملاك الوحدات السكنية بعمارات الكيلو 4 التي جرى تطويرها لبحث سداد المديونيات المتأخرة لكل وحدة سكنية بالمستندات التي تثبت ملكية الوحدات وتم التنبية على تسليم العقود وتوكيلات الوحدات من المواطنين يومى الجمعة والسبت.

وأكد رئيس المدينة على ملاك الوحدات السكنية بنشكيل إتحاد شاغلين لكل عمارة ليكونوا مسئولين أمام مجلس المدينة علي الصيانة الدورية والحفاظ على أعمال التطوير بالعمارات لسرعة تسليم الوحدات السكنية التى تم تطويرها.