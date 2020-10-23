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محافظ مطروح يفتتح مبنى مدينة براني بعد تطويره بتكلفة 4 ملايين جنيه

"شعيب" يتفقد المستشفى المركزي بالمدينة لمتابعة أعمال التطوير

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محمد بخات
09:29 م | الجمعة 23 أكتوبر 2020
محافظ مطروح خلال تفقده مستشفى برانى خلال تطويره

محافظ مطروح خلال تفقده مستشفى برانى خلال تطويره

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مبنى ديوان عام مجلس مدينة سيدى براني، اليوم، في حضور العميد ياسر عامر، رئيس المدينة ومديرى المديريات والإدارات المعنية.

وقال المهندس محمد الباهي، وكيل وزارة الإسكان، إن مبنى مركز مدينة سيدى براني الجديد مقام على مساحة ٣٧٥م٣ ومكون من دور أرضى و٣ طوابق علوية، تم إنشاؤه على مرحلتين بتكلفة ٤ ملايين جنيه، وأضاف أن قاعة الاجتماعات الجديدة مقامة على مساحة١٢٠م٢ وبتكلفة ١.٢٧٥ مليون جنيه.

وخلال زيارته للمدينة، تفقد المحافظ المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز براني للاطمئنان على الخدمات المقدمة وتيسير الإجراءات الخاصة بتقديم طلبات التصالح، مشددا على ضرورة حسن التعامل وسرعة إنجاز الأعمال.

كما تفقد أعمال تطوير مستشفى برانى المركزي واطلع على نسب التنفيذ التي وصلت إلى ٨٥%، وقال وكيل وزارة الصحة إنه تم الإسراع فى إنهاء الأعمال بالتنسيق بين محافظة مطروح ووزارة الصحة ومن المقرر الانتهاء منه فى أواخر ديسمبر المقبل.

وتضم أقسام الكلى عدد ١٢ سريرا و٨ حضانات، والعيادات الخارجية والعمليات والعناية المركزة، بالإضافة إلى غرفة التخلص الأمن من النفايات الطبية، ومولد كهرباء وغيرها من التجهيزات، موضحا أنه من المقرر افتتاح مستشفى السلوم المركزى قريبا قبل مستشفى برانى.

ووجه محافظ مطروح إلى التنسيق مع شركة الكهرباء لمد كابل الكهرباء للمستشفى وإنهاء جميع أعمال التوصيلات لتشغيل المبانى والغرف داخل المستشفى طبقا للمخطط له.

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