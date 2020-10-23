انطلاق مؤتمر تنسيقية الأحزاب باستخدام "الدرونز" في شبين القناطر

شهدت منطقة عزبة أبو خضرة، بمدينة شبين القناطر، انطلاق المؤتمر الانتخابي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضمن مؤتمرات القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، الذي ينظمه النائب محمود بدر، في مسقط رأسه بمحافظة القليوبية، بحضور مرشحي التنسيقية.

وانطلق المؤتمر بحضور عدد كبير من الأهالي والمواطنين والسيدات، وبدأ باستخدم طائرة التصوير بدون طيار "الدرونز"، وبث أغاني دعم المرشح محمود بدر، وبيانه الشهير في ثورة 30 يونيه، وكلماته وبياناته تحت قبة البرلمان، وشارك في المؤتمر عددا كبيرا من الشباب، ومؤيدي "بدر".

ووجه محمود بدر، خلال مؤتمراته الانتخابية، الفترة الماضية، عدة رسائل للشعب المصري، قائلا: "حافظوا على مصر الكبيرة ولا تنساقوا وراء الجماعات الإرهابية الممولة من الخارج من دول باتت معلومة لكل المصريين، أنها على عداء مع مصر والمصريين".

وأكد النائب محمود بدر، أن وعي المواطن المصري وذكاءه الفطري، أفشل مخططات عدة دول ومخابرات، وأن التفافهم حول القيادة السياسة والوطن غير خططا وضعت من عشرات السنين، وحطمت آمالهم المزيفة فى الاستيلاء على مصر، مشددا على أن الدولة المصرية تعمل على عدة محاور للقضاء على الإرهاب جنبا إلى جنب، ومنها دور الشرطة والقوات المسلحة، بجانب بناء مدن جديدة، للقضاء على المناطق العشوائية، ودعم الدولة للدور الثقافي من قصور ثقافة وندوات علمية وثقافية وفنية، ودعم الخطاب التنويري، وتدريس مواد تحرم التمييز العنصري بين المصريين من ناحية الدين أو الجنس أو اللون.

يذكر أن لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، برئاسة المستشار صبرى البنا، رئيس المحكمة، وعضوية ياسر جاد، أمين عام المحكمة، أعلنت أنه من المقرر أن يخوض 223 مرشحا بـ6 دوائر انتخابية بمحافظة القليوبية، سباق الانتخابات البرلمانية، بينهم 21 سيدة.

وجاء توزيع المرشحين بالدوائر الانتخابية، بعد رفع أسماء المرشحين المتنازلين على النحو التالى، دائرة شبين القناطر 24 مرشحا، بينهم سيدة، وطوخ وقها 32 مرشحا، بينهم سيدتين، وبنها وكفر شكر 35 مرشحا، وهي الدائرة الوحيدة التى خلت من تواجد العنصر النسائي، وشبرا الخيمة 56 مرشحا، بينهم 12 سيدة، ودائرة قليوب والقناطر الخيرية 36 مرشحا، بينهم 6 سيدات، والخانكة والخصوص والعبور 40 مرشحا، بينهم سيدتين، ليكون بذلك إجمالى عدد المرشحين بالدوائر 223 مرشحا، بينهم 21 سيدة.

وتجرى انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية، على 16 مقعدا للمرشحين الفردى المقاعد، من خلال تقسيم المحافظة لـ6 دوائر انتخابية، الأولى ومقرها مركز بنها، وتضم "مركز بنها، كفر شكر، قسم أول بنها، قسم ثان بنها"، وعدد المقاعد 3، والثانية مقرها مركز طوخ، تضم (مركز طوخ، قسم قها)، وعدد المقاعد 2، والثالثة ومركزها قسم ثان شبرا الخيمة، تضم (قسم أول شبرا الخيمة، قسم ثان شبرا الخيمة)، وعدد المقاعد.

وجاءت الدائرة الرابعة، ومقرها مركز قليوب، تضم (مركز قليوب، قسم قليوب، القناطر الخيرية)، وعدد المقاعد 3، والخامسة مقرها مركز الخانكة، وتضم (أقسام الخصوص، الخانكة، العبور)، وعدد المقاعد 3، والسادسة مقرها مركز شبين القناطر، وعدد المقاعد 2.