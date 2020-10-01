محمود بدر يحذر أهالي الشرفا من الانسياق لجماعات الضلال

التقى النائب محمود بدر، مرشح قائمة القاهرة ووسط الدلتا لمجلس النواب، عن محافظة القاهرة، مع أهالى قرية كفر الشرفا، قبلى مركز شبين القناطر، منظما ندوة بعنوان "حرب الشائعات ضد الدولة المصرية".

وحذر "بدر" الأهالى من الانسياق وراء دعوات التظاهر لجماعات الضلال وأهدافها، مشيرا إلي ضرورة الوقوف خلف القيادة السياسية والوطن، وأن يكون المواطنين معول بناء للوطن.

وأكد النائب محمود بدر، على حرص الدولة على مصلحة المواطن، من خلال قانون التصالح الجديد، مشيرا أن بعض الموظفين طبقوه خطأ بخلاف القانون، وأن الدولة سعت لتصحيح هذه الأخطاء، ومد مدة التصالح.

وأشار النائب خلال الندوة، إلى حرص الدولة على الحفاظ على الرقعة الزراعية، وضرورة العمل على زيادتها.

وإختتم "بدر" لقائه، قائلا: "نعي جميعا حجم المؤامرة على الدولة المصرية، وحجم الإشاعات، ويجب علي الجميع الوقوف كتف بكتف مع الدولة المصرية"، مشددا علي الدور الذي تقوم به الدولة في محاربة كل أنواع الفساد داخل المصالح الحكومة وخارجها.

يذكر أن محكمة بنها الابتدائية، أعلنت الكشوف المبدئية لمرشحي النواب بمحافظة القليوبية، بعد إستبعاد 17 مرشحا ممن تقدموا بأوراقهم إلي لجنة تلقي الطلبات، برئاسة المستشار صبري البنا، رئيس المحكمة، وعضوية ياسر جاد، أمين عام المحكمة، ليبلغ عدد المرشحين بهذه الكشوف 226، من إجمالي 243 تقدموا للجنة، خلال فترة فتح باب الترشح، والتي انتهت السبت الماضي.

وجاء توزيع المرشحين كالتالي: دائرة شبين القناطر 23 مرشحا، و41 بالخانكة والخصوص والعبور، و 36 بقليوب والقناطر الخيرية، و57 في شبرا الخيمة، ومقرها قسم ثان شبرا، و34 مرشحا بطوخ وقها، و35 ببندر ومركز بنها وكفرشكر.