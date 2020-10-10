محمود بدر: وعي المواطن المصري وذكاءه الفطرى أفشل مخططات أعدائه

وجه النائب محمود بدر، مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر، التهنئة لشعب مصر والقوات المسلحة المصرية باحتفالات انتصارات أكتوبر العظيمة، خلال كلمته في الندوة التي أقيمت الجمعة، بقرية الطيالين مركز شبين القناطر.

كما وجه "بدر"، عدة رسائل للشعب المصري، قائلا "حافظوا على مصر الكبيرة ولا تنساقوا وراء الجماعات الإرهابية الممولة من الخارج من دول باتت معلومة لكل المصريين، أنها على عداء مع مصر والمصريين".

وأكد النائب محمود بدر، على أن وعي المواطن المصري وذكاءه الفطرى أفشل مخططات عدة دول ومخابرات، وأن التفافهم حول القيادة السياسة والوطن غير خططا وضعت من عشرات السنين وحطمت آمالهم المزيفة فى الاستيلاء على مصر.

وقال "بدر"، إن الدولة المصرية تعمل على عدة محاور للقضاء على الإرهاب جنبا إلى جنب، ومنها دور الشرطة والقوات المسلحة، بجانب بناء مدن جديدة للقضاء على المناطق العشوائية، ودعم الدولة للدور الثقافى من قصور ثقافة وندوات علمية وثقافية وفنية، ودعم الخطاب التنويري وتدريس مواد تحرم التمييز العنصري بين المصريين من ناحية الدين أو الجنس أو اللون.

وأنهى النائب لقاءه بكلمة "مصر بلدنا الكبيرة خليها فى عينكم".