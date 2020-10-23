تفاصيل أزمة الترقيات بالنقل العام.. والنقابة تخاطب "التنظيم والإدارة"

يبدو أن نظام الترقيات بهيئة النقل العام، الذي أقره الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، غير مرضي بالنسبة للعاملين؛ إذ أعلنت النقابة العامة للعاملين بالهيئة، رفضها رسميا لهذا النظام.

وخاطبت النقابة، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشكل رسمي، مؤكدة رفضها لنظام الترقيات، وقال مجدي حسن، رئيس "العامة للعاملين بهيئة النقل العام"، إن الخطاب يتضمن اعتراضنا على نظام الترقيات المقرر من الجهاز المركزي.

وأكد "حسن"، في بيان له، أن هيئة النقل العام، ألغت درجة وظيفية من المهن كافة، استناداً على القرار رقم 65 لسنة 2019، الصادر من الجهاز المركزي، واختص العاملين بقانون الخدمة المدنية، مع العلم أن الهيئة لازال لائحتها الخاصة على قانون 47 لسنة 76 الملغى.

وأوضح رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام، أن ما قامت به الهيئة نظام "قص ولزق"؛ إذ أنها أخذت ما قاله الجهاز المركزي في قراره، ولم تصرف العلاوة 5% وفق ما جاء بالقرار، لافتا إلى أن ما ألغي من درجات بالهيئة، أضاع درجة وظيفية للعاملين بجميع المهن، وبالتالي لم تصرف حتى الآن علاوة الدرجة العادية، للذين حصلوا على الترقية.

وأشار مجدي حسن، إلى أن النقابة أرسلت مذكرة في سبتمبر 2019، إلى رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للاستفسار عن نظام الترقيات بالهيئة؛ نظرا لأن الأخيرة لها لائحة خاصة، ولم يتم الرد.

واستندت النقابة في خطابها الموجه إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لحركة الترقيات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 30 مارس 2019، ومن ضمنها إطلاق أكبر حركة الترقيات في الجهاز الإداري للدولة، بدءا من أول يوليو، لكل من استوفى شروط الترقية، والذي جاء متوخيا تحسين أوضاع الموظفين، والدفع بذوي الكافة إلى الوظائف الأعلى، بغية الارتقاء وتطوير مستوى الأداء داخل وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتحفيزا لهم على بذل مزيد من الجهد، بما يؤدى إلى تقديم خدمات ذات جودة أعلى، تلقي رضاء المواطنين.