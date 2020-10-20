"الزراعة" تجمع 1.9 مليون طن قش أرز وتنظم 1508 ندوة بـ6 محافظات

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرها الأسبوعي حول جمع وتدوير قش الأرز.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي بالوزارة انه تم جمع وتدوير قش الارز من مساحة مليون و 14 ألف و69 فدان وبلغت كمية القش مليون و 935 ألف و496 طن وأن عدد مواقع تجميع قش الأرز 683 موقعا في 6 محافظات حيث تم كبس 764 ألف و626 طن وتم فرم 496 ألف و26 طن وتم تشوين كميات القش الناتجة من مساحة مليون و700 ألف و984 فدان.وعمل 615 كومة سماديه لإنتاج السماد العضوي وكذلك تم انتاج 460 طن اعلاف غير تقليدية بمحافظة كفر الشيخ.وأضاف عزوز انه تم تنفيذ 1508 ندوة ارشادية بالتعاون مع جهاز شئون البيئة لتوعية وارشاد المزارعين بأهمية وضرورة الاستفادة من قش الأرز في انتاج الاسمدة والاعلاف غير التقليدية وكذلك التعريف بمخاطر حرقه وآثاره السلبية على البيئة وكذلك مخاطر حرق المتبقيات والمخلفات الزراعية للمحاصيل وبصفه خاصه الصيفية وطرق الاستفاده منها وتحويلها الي منتجات لها قيمه اقتصاديه تسهم في زيادة دخل المزارعين وتحسين مستوي معيشة السكان الريفيين

والجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وقعا برتوكول تعاون في أغسطس الماضي لجمع وتدوير قش الأرز بمحافظات (الدقهلية – ال قليوبية – الشرقية – الغربية – كفر الشيخ – البحيرة) والذي يهدف الى الحفاظ على البيئة من التلوث والحد من الاثار السلبية للسحابة السوداء مع تحقيق مردود اقتصادي للمزارعين وخلق فرص عمل للشباب