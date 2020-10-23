أنسي أبوسيف بعد تكريمه في الجونة: الفضل للمخرجين الذين تحملوني

أعرب المهندس أنسي أبوسيف، مهندس الديكور الشهير، عن سعادته بتكريمه في مهرجان الجونة السينمائي، مؤكدا: "أنا مش لاقي كلام أقوله الحقيقة".

وأضاف "أبوسيف"، في كلمة خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة، اليوم الجمعة، نقلتها قناة "ON" الفضائية: "أنا مابعرفش أتكلم، ممكن أرسم، وأنا أشكر إدارة المهرجان أنهم أعطكوا جائزة لمطبخ من مطابخ السينما".

وتابع: "ومهنة الديكور في الأفلام دي من أهم مهن السينما، والفضل يعود لمن عملوا معه من عمال وفنانين، ولكن الفضل الحقيقي للمخرجين الذين تحملوني لأنني مرهق جدا في العمل".

وواصل: "تعلمت منهم جميعا، وأفادوني، ووصلوني إلى الوقوف بينكم هنا، والفضل أيضا يعود إلى أستاذي ومعلمي الأستاذ شادي عبدالسلام".

وعلمت "الوطن" من مصدر بمهرجان الجونة، أنَّ رجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة اتفق مع إدارة المهرجان على تقديم حفل افتتاح المهرجان الساعة 5 عصراً حتى يتمّ الانتهاء منه قبل بدء مباراة الأهلي مع الوداد البيضاوي بمباراة نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر أن تبدأ بالتاسعة مساءً، حتى يتمكّن الحضور من متابعة فعاليات المهرجان ومشاهدة المباراة.

ومن المقرر أنَّ يتمّ تكريم الفنان الكبير خالد الصاوي، خلال الدورة الجديدة، وأكّد "الصاوي" اعتزازه بتكريمه من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، المقرر إقامتها خلال الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر الجاري.

وقال الصاوي، لـ"الوطن"، إنَّه فخور باختياره لهذا التكريم بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، ولاسيما أنه جاء من أحد أهم المهرجانات السينمائية بمنطقة الشرق الأوسط، حيث استطاع مهرجان الجونة إثبات نفسه في دوراته الثلاث السابقة.