في القاهرة والمحافظات.. الأرصاد تعلن أماكن الأمطار المتوقعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية آخر تطورات أماكن سقوط الأمطار وتوقعات الخبراء، طبقا لآخر تحديث لخرائط التوزيعات الضغطية وصور الأقمار الصناعية على جمهورية مصر العربية، ومن المنتظر أن تكون حالة الطقس والأمطار كالتالي:

القاهرة الكبرى: طقس معتدل وتكون فرص سقوط الأمطار خفيفة إلى متوسطة، على بعض الأماكن.

الوجه البحري: طقس معتدل وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا، على البحيرة، كفر الشيخ، المنوفية، والغربية.

السواحل الشمالية الغربية: طقس معتدل وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على الإسكندرية، مطروح، السلوم، بلطيم.

السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة: طقس معتدل وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا، على دمياط، بورسعيد، الاسماعيلية، السويس.

شمال ووسط سيناء: طقس معتدل وأمطار متوسطة قد تكون رعدية احيانا على بعض المناطق.

وشهدت اليوم مدينة الإسكندرية هطول أمطار خفيفة ورياح باردة، كما تعرضت أمس الخميس كفر الشيخ، لأمطار خفيفة، مع هبوب رياح متوسطة في جميع أنحاء المحافظة، تسببت في خلو الشوارع والأسواق من المارة، وتوقف رحلات الصيد في مياه البحر المتوسط وبحيرة البرلس، بعد ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية، فضلًا عن انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من مناطق القرى الشمالية.

وسقطت أمطار غزيرة على معظم أنحاء محافظة الدقهلية، مساء أمس الخميس، ما نتج عنه ظهور تراكمات مياه الأمطار في الأماكن المنخفضة بالشوارع والميادين، تزامنًا مع نشاط الرياح واستقرار في درجات الحرارة.

وشهد عدد من مدن ومراكز محافظة البحيرة، أمس الخميس، أمطار رعدية غزيرة، أغرقت مياهها الشوارع الرئيسية والميادين العامة، وتسببت في ارتفاع نسبة الغياب بالمدارس والهيئات الحكومية، وأغلقت العديد من المحال التجارية أبوابها، بسبب موجة الطقس السيء التي شهدتها المحافظة.

كما شهدت مناطق شرق مطروح بالأمس، هطول أمطار متوسطة على مدينة الحمام والطريق الدولي الرابط بين مدينتي مطروح والإسكندرية، وسط استنفار الأجهزة التنفيذية لرفع تراكمات مياه الأمطار.