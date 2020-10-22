محافظ الأقصر يكرم 186 عاملا بشهادات أمان تقديرا لجهودهم

سلم المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، شهادات أمان لعمال خدمات المعاونة بديوان عام المحافظة بواقع 186 شهادة، وذلك بحضور نائب المحافظ محمد عبدالقادر خيرى، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ العميد عمرو حسن.

وتوجه المحافظ خلال تسليم الشهادات، بالتحية والتقدير للعمال، مؤكدا أن هذه الشهادات مساهمة بسيطة وتأتى تقديرا لدور العمال وما يبذلونه من جهود لإنجاز العمل، كما توجه المحافظ بالشكر للعمال الذين اقترب بلوغهم سن المعاش تقديرا لهم على تفانيهم فى عملهم خلال سنوات العمل، متمنيا لهم حياة سعيدة بعد سن المعاش، مؤكدا أن ديوان عام المحافظة سيكون مفتوحا لهم فى أى وقت عرفانا بالجميل وتقديرا لما قدموه خلال مسيرة عملهم.

وكان قد استقبل محافظ الأقصر المستشار "مصطفى ألهم" سفير دولة إيطاليا بالقاهرة "جامباولو كانتينى" أمس الأربعاء بحضور نائب المحافظ محمد عبدالقادر خيري، والقنصل الفخري للسفارة الإيطالية بالصعيد "فرنسيس أمين" لبحث استعدادات إقامة فعاليات مبادرة "الأيام الإيطالية في صعيد مصر" التي ستقام في محافظتي الأقصر وأسوان خلال الفترة من 10 حتى 12 نوفمبر المقبل.

وكشف "ألهم" بمناسبة عقد الفعاليات عن الخطة التي وضعتها المحافظة للتعامل مع الموجة الأولى من انتشار فيروس كورونا، بتخصيص مستشفيات للحجر الصحي، مع توفير المستلزمات الطبية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذلك توفير جهازpcr بالتعاون مع أمين عام مجلس الوزراء.

أما فيما يخص التجهيز لخطة التعامل مع الموجة الثانية للوباء العالمي، أكد المحافظ أنها تتضمن الإبقاء على مستشفى العديسات كمستشفى عزل، وزيادة الطاقة الاستيعابية من 42 سريرا إلى 75 سريرا منها 35 سريرا للرعاية المركزة، مع توافر التخصصات الطبية المختلفة، كما تم تشغيل بنك الدم بالمستشفى ومحطة الكلى الصناعي، وفي الوقت نفسه جرى تخصيص مستشفى الحميات بالأقصر كمستشفى فرز وعزل لمرضى الفيروس بطاقة 52 سريرًا.