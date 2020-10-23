بالصور.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تقيم حفلا ضخما لتخريج دفعة 2020 بكلية الإعلام وسط كوكبة من النجوم

فى احتفالية ضخمة، وأجواء مبهجة، ووسط كوكبة من ألمع النجوم على رأسهم سميرة أحمد، ومحمد سعد، وحكيم، وماجد المصري، ودينا فؤاد، أقامت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، اليوم الجمعة، احتفالية ضخمة بتخريج دفعة 2020 من كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، تحت رعاية وحضور خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء، وبحضور الإعلامي والكاتب محمد فودة مستشار جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، واللواء طارق عطية، مدير العلاقات العامة بالجامعة، ود. لمياء سامح مدير وحدة الفاعليات التعليمية والأنشطة الطلابية بالكلية، وأعضاء هيئة التدريس من السادة وكلاء الكلية ورؤساء الاقسام وأساتذة الكلية ومعاونيهم.

بدأ الحفل الكبير بآيات من الذكر الحكيم والوقف دقيقة تحية للعلم المصرى، تلاه تكريم الإعلامي والكاتب الكبير محمد فودة مستشار جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بدرع الجامعة وشهادة خاصة من كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، ووجه هشام عطية عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، الشكر، للمستشار محمد فودة علي كل ما يقوم به من مجهود، مؤكدا أن جامعة مصر معه شهدت حضورا غير مسبوق في تقديم الجامعة ومنجزها المعرفي والثقافي الي عموم المصريين، قائلاً :"أنا بشكره شكراً جزيلا علي رعايته ودعمه الكبير لهذا الحفل".

تكريم سميرة أحمد ومحمد سعد وحكيم وماجد المصري ودينا فؤاد .. والطلبة والأساتذة يحتفلون معهم فى أجواء مبهجة

ووجه الدكتور هشام عطية عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، الشكر لكوكبة النجوم الذين حضروا الحفل سميرة أحمد، محمد سعد، حكيم، ماجد المصرى، دينا فؤاد، مؤكداً أنهم رموز القوى الناعمة فى مصر، وقدموا للمجتمع صورة راقية بأعمالهم التى عكست مفردات الواقع، كما احتفى خريجو دفعة "2020"، بالنجوم والتقطوا معهم صورا تذكارية على مسرح أوبرا مصر فى جو مبهج، ووسط أساتذة كلية الإعلام.

وطالب الدكتور هشام عطية عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، الإعلامى محمد فودة، بالصعود للمسرح ومشاركته فى تكريم النجوم، حيث توج الحفل الكبير بتكريم الفنانة الكبيرة سميرة أحمد تقديراً لمشوارها الفنى والابداعى المتميز، ونجم الأغنية الشعبية العالمى حكيم، كأفضل مطرب شعبى، ووجه القمر دينا فؤاد كأفضل ممثلة عن دوريها فى مسلسلى "الاختيار" و"الأخ الكبير"، والفنان ماجد المصرى عن مجمل أعماله الفنية.

وأعرب النجوم المكرمون عن سعادتهم الكبيرة، بتكريمهم فى صرح علمى مرموق وجامعة عريقة لها مكانة خاصة فى المجتمع، مثل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حيث قالت النجمة الكبيرة سميرة أحمد، إن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واحدة من أعرق الجامعات في مصر، وتقدم مستوى علمى راقى ومميز، وتعمل دائما على دعم الطلاب وتنويرهم، موجهة الشكر لخالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على دعمه الكبير، للعملية التعليمية، وأكد النجم العالمى حكيم أن جامعة مصر واجهة مشرفة وحضارية، وقلعة علم، ودائما فى صدارة الجامعات، موضحا أن خالد الطوخى شخصية قيادية وصاحب فكر تنويرى، وأشار محمد سعد إلى أن الجامعة فى مصاف الجامعات المصرية خصوصا وأنها تدعم العملية التعليمية، مشددا على أن خالد الطوخى يملك رؤية واستراتيجية تضعه دايما فى القمة، وأكد ماجد المصرى أن الجامعة بمثابة منارة تعليمية لكل الأجيال بفضل خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة، كما عبرت وجه القمر دينا فؤاد عن سعادتها الكبيرة بالتكريم فى جامعة مصر، موضحة أنها بمثابة الجائزة لها لكون الجامعة صرحا علميا، مؤكدة أن خالد الطوخى يبذل مجهودا ضخما لجعل الجامعة فى القمة، وأشارت الى أن الحفل خرج بصورة حضارية ومبهجة تليق بمكانة الجامعة الكبيرة، خصوصا وأن الطلاب أضافوا مظاهر السرور على الحفل.

وقال الدكتور هشام عطية، عميد كلية الاعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن كلية الإعلام بالجامعة من أهم الكليات، مؤكدا أنها كلية الاعلام المصرية الوحيدة فى الجامعات الخاصة والحكومية التي تقدم للطلاب تدريبا طوال العام مجانا، ولا أظن ذلك ضربا من الخيال فكل الطلاب عاشوا هذه التجربة، موجها الشكر للاستاذ خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على دعمه المتواصل للطلاب.

وأكد عميد الكلية أن دراسة الاعلام لا تصح لها أن تكون كتابا فقط، لأن الكتاب يستطيع أن يصل للطلاب عبر شبكات الانترنت او عبر وسائل أخري ولكن التدريب حياة لطالب الاعلام وأستطيع أن أقول إن هذه الدفعة تنافسية وتضيف للسوق الإعلامي المهنية والاخلاق معا، لان التعليم هنا في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يضيف هذين البعدين، مشيراً إلى أن هذا الحفل الكبير أقيم بجهود أناس كثيرون، موجها الشكر لزملائه فى في كلية الاعلام من أعضاء هيئة التدريس ولكل الاساتذة والمعيدين.

وأضاف عميد كلية الاعلام وتكنولوجيا الاتصال، أن الكلية تعمل على إعداد أجيال متميزة من الكوادر الإعلامية وتأهيلهم تأهيلا علميا ومهنيا وتكنولوجيا، وفق متطلبات المنافسة واحتياجات سوق العمل، خصوصا مع الانفتاح التكنولوجى الواسع الذى يشهد العالم، مشير إلى أن الكلية تحرص على رفع مستوى التزام الطلاب بالمسئولية الاجتماعية والمهنية والأخلاقية تجاه الوطن وقضايا المجتمع الإعلامى داخل مصر وخارجه.

وفى الإطار ذاته، قالت الدكتورة لمياء سامح مدير وحدة الفاعليات التعليمية والأنشطة الطلابية بالكلية، إن كلية الاعلام تعمل على تنمية شخصية ومهارات الطلاب، وأيضا تنمية الوعى الثقافى لديهم، ولها دور مهم جدا فى خدمة المجتمع، وطالبت الخريجين الجدد بالعمل والاجتهاد لتكملة حلمهم ومسيرتهم فى مجال الإعلام، معربة عن سعادتها بتخريج دفعة جديدة من الكلية، ووجهت الشكر لأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد حتى يصل أبناءهم إلى يوم التخرج لما فى ذلك من رفعة شأن التعليم الجامعي وإظهار قيمته في المجتمع ورفع معنويات الطالب الجامعي من أجل مستقبل أفضل.