منها شهادة طبية.. شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

خلال السنوات الأخيرة أصبحت الدولة تولي الأسرة محدودة الدخل اهتماما واسعا، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، حيث أطلقت برنامج "تكافل وكرامة"، وهو يضمن معاشا لحياة كريمة للعديد من الفئات منها الأرملة والمطلقة، وللأسرة التي بلا عائل.

وتقدم "الوطن"، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة يوميًا، كيفية الاستعلام عن موقفك من معاش التكافل والكرامة..

شروط التقدم للحصول على معاش التكافل والكرامة

ألا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن أو العاجز، يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه، أو أن يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.

أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل"، لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشر عاما، على أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.

تقديم المستندات الداعمة واللازمة للتقدم، مثل صور بطاقات رقم قومي سارية، وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة، وصور إيصالات استهلاك كهرباء

تقديم شهادة قومسيون طبي رسمية، تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة.

إذا كان المتقدمون لبرنامج "كرامة" من المسنين، يجب أن يكون بعمر أكبر من 65 عاما، أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن، يحول بينه وبين العمل، أو ينقص من قدرته على العمل، ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي.

طريقة الاستعلام عن نتيجة برنامج تكافل والكرامة

يمكن الاستعلام عن نتيجة برنامج تكافل والكرامة، بالرقم القومي في خطوة واحدة، وهي

الدخول على رابط الموقع من هنــــا.

إدخال الرقم القومي وستظهر النتيجة فورًا.