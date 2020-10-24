أديب للخائفين من فوز بايدن: الدول القوية تعرف تتعامل مع أي حد

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة للخائفين من فشل دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية، وفوز جو بايدن، خلال تقديمه حلقة الجمعة من برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وقال "أديب": "الدول المحورية القوية القديمة في المنطقة ميهمهاش مين يكسب بايدن ولا ترامب، لأن أنت تقدر تتعامل مع أي حد وهي دي الدول القوية وميفرقش معاك مين اللي جاي وأنت تستطيع أن تتعامل مع الجميع".

وأضاف: "هذا البلد قامت فيه ثورة وكان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أوباما الديموقراطي بعكس كل رغبات الديموقراطيين وبعكس مساندة الديموقراطيين اللي ظهرت في رسايل هيلاري كلينتون المسربة واللي أظهرت دعمهم لنظام جماعة الإخوان المسلمين".

وتابع: "المسألة إلى أي مدى أنت قوي وإلى أي مدى أنت تستطيع أن تفرض وجودك وعندما تكون قويا وشعبك بيساندك ميفرقش معاك الحقيقة"، مستطردًا: "بايدن في المناظرة استخدم ورقة كورونا ولو ترامب خسر هيبقى خسر بسبب الكورونا".