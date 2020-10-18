عمرو أديب: "نغمة الصعيد محدش بيبصله اتغيرت.. وبقى ياخد حقه"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن محافظات الصعيد تشهد الكثير من المشروعات في عدد من المجالات مثل الكهرباء، وغيرها، لافتا إلى أنه أصبح من الصعب القول إن الصعيد مظلوم، لأن كمية المشروعات والمصانع، وغيرها تؤكد أنه مثل القاهرة والإسكندرية.

وأضاف "أديب"، في برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، السبت: "بياخد حقه الطبيعي، واتحط فيه مليارات في المحاور اللي على النيل والمستشفيات".

وتابع الإعلامي، أن "نغمة الصعيد المهمل اللي محدش بيبصله تغيرت، وفيه مناطق في الصعيد مكانش فيها مستشفى واحد، والصعيد كان محروم منمحطات تحلية المياه والكهرباء، والطرق".

وشدد الإعلامي عمرو أديب، على أن الصعيد يأخذ حقه "العادل" من التنمية في كل المجالات.

وقال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، بشراكة مع البنك الدولي، تشرف عليه الوزارة، موضحا أن البرنامج ممول بمليار دولار، 500 مليون من البنك الدولي، و497 مليونا من الحكومة المصرية.

وأضاف أن البرنامج يهدف إلى تطوير البنية التحتية في محافظات صعيد مصر، ويعمل على تطويرها، وجرى العمل على مشاريع عديدة في المحافظات المختلفة.

وتابع أن المواطن في الصعيد يشعر بجدوى المشروعات حتى الآن، خاصة أنه أثناء فترة الإجراءات الاحترازية والوقائية في الفترة الماضية تم ضخ عدد من الاستثمارات، وتم تدريب الكوادر البشرية، حيث تم تدريب أكثر من 5 آلاف متدرب للتخطيط والمتابعة في محافظتي سوهاج وقنا.

وأشار إلى أن هناك مشاريع تم تنفيذها من أجل دعم صعيد مصر في الفترة الماضية، لافتا إلى أنه جرى تنفيذ 66 مشروع مياه شرب 1.2 مليار جنيه في سوهاج و39 مشروع مياه شرب وصرف صحي بإجمالي 1.5 مليار جنيه في قنا، مع توفير فرص عمل في 11 قرية نتيجة تلك المشاريع.