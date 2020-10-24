مخرج "بابا العرب": الفيلم يتناول مراحل حياة شنودة وسيعرض لكل المصريين

أكد ألبير مكرم مخرج فيلم "بابا العرب"، الذي يحكي قصة الراحل شنودة الثالث بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بدء تصوير العمل اعتبارا من منتصف نوفمبر المقبل.

وأشار مكرم، في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أن الفيلم الذي حصل على موافقة لجنة المصنفات الفنية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يحكي قصة حياة البابا شنودة منذ ولادته وحتى وفاته في 2012، مشيرا إلى أنه سيجري التطرق إلى جميع مراحل حياته عبر شخصيات ستمثل شخصية البابا في فترات الطفولة والصبا ثم الشباب والشيخوخة.

وقال ألبير، الذي سبق وأخرج فيلما وثائقيا من إنتاج الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 2013 عن البابا الراحل شنودة الثالث بعنوان "المزار": "أن الفيلم الدرامي الأول عن حياة البابا شنودة لن يكون ديني فقط، بل أن الجوانب الروحية في الفيلم ستركز على ما يجمع المصريين جميعا وحديثه حول الوحدة الوطنية والقضايا الاجتماعية، لأن الفيلم سيعرض لكل المصريين في دور العرض السينمائي وليس فيلما كنسيا داخل أسوار الكنيسة".

ألبير مكرم: سيبدأ التصوير منتصف نوفمبر وسيتناول الفيلم حياة البابا من المولد للوفاة

وأوضح مكرم، أن الفيلم سيتطرق إلى مراحل رحلة البابا بما فيها أحداث السبعينات ووضع البابا تحت التحفظ دون الغوص في التفاصيل، وسيمتزج العمل بظهور الشخصيات الكنسية والسياسية التي عاصرت البابا طول فترات حياته.

وحول طاقم العمل في الفيلم، أعلن ألبير، أنه جرى التعاقد مع بطل العمل والذي سيجسد شخصية البابا شنودة وهو ممثل قبطي ووجه جديد، حيث جرى الاتفاق بين جهة الإنتاج وطاقم العمل على عدم الإعلان عن اسمه والكشف عن شخصيته في إطار الترويج والتسويق للعمل، منوها بأن شركة الانتاج ستتعاقد مع عدد من الممثلين الآخرين الذين سيتم تسكين أدوارهم في العمل الفني خلال الفترة المقبلة، والإعلان عن أسمائهم تباعا.

وكان صناع فيلم "بابا العرب" أزاحوا الستار عن "الأفيش" و"البرومو" الدعائي، لأول عمل درامي عن حياة البابا الراحل.

وجاءت موافقة الكنيسة بعد تقدم شركة "الريماس للإنتاج الفني" لصاحبها المهندس إبراهيم إسحق بطلب في خطاب رسمي لدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، لإنتاج هذا العمل، على أن يكون عملا سينمائيا ضخما يليق بشخص البابا ويعرض لأبناء مصر كافة، على أن يجسد شخصية البابا شنودة فنان قبطي، مع الالتزام الكامل بتوجيهات الدير وملاحظاته.

وسبق وأنتجت الكنيسة فيلمين تسجيليين عن البابا شنودة الذي توفي في 2012، الأول بعنوان "المزار" من إخراج ألبير مكرم، وإعداد الراهب بولس الأنبا بيشوي سكرتير البابا الراحل، وكذلك فيلم "الراعي" المأخوذ عن كتاب "مصباح الرهبنة المنير" للكاتب نشأت زقلمة، سيناريو وحوار ماهر زكي، إخراج ماجد توفيق، ومراجعة القمص بموا الأنبا بيشوي.

وقصة فيلم "بابا العرب" مأخوذة من كتاب صادر عن دير الأنبا بيشوي عن حياة البابا الراحل فضلا عن الفيلم الوثائقي "المزار"، وقد فوض الأنبا صرابامون، أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي الراحل، في 22 يونيو 2016 الراهب بولس الأنبا بيشوي بمراجعه الفيلم ومد صناعه بوثائق ومعلومات هامة عن حياة البابا شنودة.